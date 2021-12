Photo prétexte d'un homme avec un parapluie à la gare maritime de Brunnen (SZ), le jeudi 4 avril 2019. Image: keystone

Ce mardi, ces régions suisses ont vécu la matinée la plus froide de 2021

Les dernières données de SRF Météo révèlent qu'il a fait un froid considérable durant la matinée du 21 décembre 2021 dans plusieurs régions de Suisse. Les températures sont, dans les cas les plus extrêmes, descendues jusqu'à -23 degrés.

Mardi, le début de l'hiver astronomique a coïncidé avec la nuit la plus froide de toute l'année dans plusieurs endroits de Suisse, selon les données de SRF Meteo.

Où a-t-il fait le plus froid en Suisse?

A Genève, -0,1°C

A Zurich, -0,7°C

A Viège (VS), -15,8°C

A Boltigen (BE), -17,1°C

A Samedan (GR), -21,6°C

A Andermatt (UR), -22,1°C

A la Brévine (NE), -23,2°C (à noter que c'est une température relativement banale dans cette région)

Deux nouvelles nuits froides sont attendues mercredi et jeudi, apportant pour Noël une météo presque «traditionnelle».

Le jour le plus court de l'année

Ce mardi à 16h59 exactement, le soleil atteindra en outre le point le plus méridional de son orbite apparente autour de la Terre. Cela signifie que le jour sera le plus court et respectivement la nuit la plus longue de l'année 2021, en même temps que le début astronomique de l'hiver. (ats/mndl)