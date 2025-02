Helsana et Vidymed sont en conflit au sujet de la facturation de la taxe d'urgence. Image: Keystone

Un hôpital romand va refuser les assurés d'Helsana

Un litige avec l'assureur pousse Vidymed à prendre des mesures. Il n'acceptera plus les clients d'Helsana à certaines tranches horaires à Lausanne.

Plus de «Suisse»

Dès lundi prochain, le Centre d'urgences de Vidy à Lausanne n'accueillera plus les assurés d'Helsana le soir après 19h00, le week-end et les jours fériés. Le groupe Vidymed dit prendre cette mesure en raison du conflit qui l'oppose avec l'assureur au sujet de la facturation de la taxe d'urgence.

Pour mémoire, un arrêt du Tribunal fédéral de juillet dernier, et qui admettait un recours des assureurs maladie, a conclu qu'il n'y avait pas lieu de facturer une taxe d'urgence pour les prises en charge hors des heures régulières de consultation.

Ainsi, depuis la fin de l'été 2024, Helsana a décidé de ne plus payer les factures des consultations effectuées le soir après 19h00, le week-end et les jours fériés, a annoncé jeudi le groupe Vidymed à Keystone-ATS.

Vidymed souligne que cette taxe d'urgence, d'environ 40 francs par consultation, vise notamment à couvrir des compensations salariales pour les soignants travaillant hors des horaires réguliers d'ouverture.

«Malgré plusieurs mois de discussions, Helsana refuse de prendre en charge l'ensemble des prestations, et bloque la totalité de la facture» Vidymed

Vidymed précisque que deux mises en demeure de paiement ont été envoyées, mais «sans suite à ce jour».

Première en Suisse

Le Centre d'urgences adultes et pédiatriques de Vidy se dit ainsi «contraint» de ne plus recevoir les assurés Helsana après 19h00, le week-end et les jours fériés. La mesure entre en vigueur lundi 3 mars. Une «exception sera naturellement faite en cas d'urgence vitale», souligne le groupe.

Selon une porte-parole de Vidymed, c'est la première fois en Suisse qu'un centre médical est contraint de prendre une telle décision. Elle ajoute que si des désaccords existent aussi avec les autres assureurs, ceux-ci ont continué de régler les factures et n'ont pas bloqué les paiements comme Helsana.

Sollicité jeudi après-midi par Keystone-ATS, Helsana n'avait pas encore pris position et réagi à la décision de Vidymed.

A noter que le débat sur la taxe d'urgence devrait être abordé aux Chambres fédérales lors de la prochaine session. (jzs/ats)