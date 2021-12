Image: Shutterstock

Humeur

Viol: moi Franck, jeune cabossé et sans repère familial

La condamnation pour viol d'un jeune de 19 ans ayant grandi dans une famille incestueuse révèle la faillite des autorités de protection de l'enfance. Le jeune condamné est une victime de l'absence de diligence et de vigilance de ceux qui étaient censés protéger l'enfant qu'il fut. Notre journaliste s'est mis dans sa peau.

«Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera.» Force est de constater que pour certains, comme moi, la nuit dont parle Victor Hugo est effroyablement et désespérément longue. Je m'appelle Franck*. Je suis un Vaudois de 19 ans, cinquième d'une fratrie de huit, dont six frères et sœurs utérins nés en l'espace de sept ans. En lieu et place du regard bienveillant des parents, de leur amour et de leur protection, autant d'engrais qui font grandir et s'épanouir l'arbre de l'enfance, je n'ai connu que le géniteur qui touche et qui se fait toucher par ses enfants, ses coups et ses menaces, ses cris et ses crises de colère, ses manipulations et ses chantages.

Mes frères, mes sœurs et moi avons toujours entendu dire que nous avions des retards de développement. A l'école, nous étions pouilleux, portions des habits sales et à contre-sens des saisons. Nous faisions pipi dans la culotte. Nous avons tous des problèmes d'élocution et divers troubles de la personnalité. C'est peut-être pour cela qu'il y a toujours eu un aéropage de spécialistes pour nous suivre. Selon ces experts qui ont touché et continuent de toucher un pognon de dingue avec notre dossier, nos problèmes de langage et notre retard mental sont, accrochez-vous bien, «probablement héréditaires».

Carence matérielle, affective et mentale

Ma vie, c'est la chronique d'une cata annoncée. Oui, le scénario du désastre d'aujourd'hui a été écrit depuis fort longtemps. En 1997 déjà, alors que mes parents n'avaient qu'un enfant, une curatelle a été mise en place car les autorités ont constaté l'évidence: ils n'avaient pas les aptitudes pour prendre soin d'un bébé. En 2001, un an avant ma naissance, l'ancien Service vaudois de protection de la jeunesse (SPJ) a ouvert un dossier sur ma famille. Mes parents sont soupçonnés de maltraitance. A la maison, deux mots rythment notre quotidien: la carence, matérielle, affective et mentale, et le sexe, débridé et échevelé. Nous sommes huit frères et sœurs et en même temps couples homo et hétérosexuels. Pour avoir le droit de jouer à la tablette, il faut faire une gâterie à papa. Totale vacuité normative!

Dénonciation en 2004

Comme vous le savez, les radars de la protection de la jeunesse étaient donc braqués sur ma famille. Mais malgré les deux décennies d'excès et d'exactions de papa, il n'y a jamais eu de flash. Une de mes sœurs l'a dénoncé en 2004. Rien. En 2007, deux experts se sont prononcés contre le placement de mes sœurs. Ils ont doctement déclaré qu'elles étaient mieux à la maison qu'en institution. Les experts ont vu de la lumière là où il y avait de l'ombre. En 2013, une de mes sœurs a appelé le 143, La Main tendue, pour dénoncer les abus sexuels de papa. Rien.

Les pleurs de l'autiste

Moi, à l'école spécialisée, à la fin des cours, je pleurais car je ne voulais pas retourner à la maison de l'horreur. Mais pour les experts, cette réaction est liée à mes traits autistiques. Une de mes sœurs a lancé un SOS en faisant un dessin avec l'inscription «Je ne veux plus que l'oiseau vienne m'embêter dans mon lit la nuit». Ce message était certainement trop compliqué à décrypter Pour l'école, le SPJ, les psys, les experts, et la Justice de paix. Et l'oiseau a pu continuer impunément. A chaque fois qu'une assistance sociale commençait à se montrer un peu trop suspicieuse, mon géniteur faisait déménager la famille. Un, deux, trois, soleil...

Millions de francs dépensés

Alors que l'Etat a dépensé plus de 2,5 millions de francs avec l'équipe pluridisciplinaire et les experts chargés du suivi de ma famille, l'horreur a continué d'élire domicile chez moi. En 2015, n'en pouvant plus, mes deux grandes sœurs ont fini par aller dénoncer papa à la gendarmerie. La police l'a arrêté. Puis, un jour, les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la détention préventive de papa.

«Le procureur pense que papa ne va pas récidiver. Et l'oiseau est allé retrouver une de mes sœurs à l'hôtel où elle logeait. Pour abuser d'elle.»

A la maison, quand on voulait «un câlin» , on se servait

Dans ma famille, quand on voulait «un câlin», on se servait. J'apprends et découvre que dans la vraie vie, ça ne doit pas se passer ainsi. Je veux bien m'adapter, m'intégrer dans la société. J'ai le corps d'un garçon de 19 ans et le cerveau d'un gosse de 10 ans. L'Etat le sait. Bien que majeur, j'avais obtenu une dérogation du Canton pour être suivi au sein d'une école spécialisée. Puis, j'ai été accusé de viol. J'ai contesté les faits. Mais plus aucun foyer, aucune structure ne voulait de moi. La seule place disponible pour moi était une cellule à la prison de La Croisée, à Orbe (VD). J'ai été incarcéré pendant près de trois mois jusqu'au moment où, grâce à mon avocate et à quelques bonnes âmes touchées par mon sort, un foyer yverdonnois m'a ouvert ses portes. Au Tribunal, j'ai déclaré m'être arrêté quand j'ai entendu le «non» de la copine. La procureure m'a cru. Elle a dit que j'étais innocent et que je devais être indemnisé. Le Tribunal, lui, affirme que je suis coupable et vient de me condamner pour viol.

Cercle et cycle vicieux

Mon papa a été abusé par son propre papa. Et ma maman a été abandonnée par sa maman. Papa est en prison. Maman, je ne la vois plus. Il paraît qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Je ne vois plus, non plus, les autres membres de ma fratrie. Ni mes trois sœurs ni mes quatre frères. Je ne sais pas si j'ai les aptitudes pour rebondir. Mais j'en ai envie. J'aspire à une vie normale. J'ai de plus en plus de plaisir à lire des livres. Je veux me cultiver, grandir, m'épanouir

«Si j'en suis là aujourd'hui, et le juge Rouiller est du même avis, c'est en grande partie à cause de la négligence et l'absence de diligence et de vigilance de ceux dont la mission est de protéger l'enfance et l'innocence.»

Aujourd'hui que je suis condamné, je demande à ce que les vrais responsables de cette déliquescence familiale marquée par la destruction de huit vies se regardent dans la glace et fassent leur examen de conscience.

*Prénom d'emprunt