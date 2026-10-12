«Tenez votre chien, madame.» dr

Humeur

«Mon chien est gentil»: oui, jusqu'à ce qu'il morde quelqu'un

«Il est gentil, ne vous inquiétez pas!» Cette phrase, les propriétaires de chiens la dégainent à tout-va. Mais cela ne doit pas dispenser ces derniers d'un minimum d'éducation canine.

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Il était 23h, il y a quelques semaines. Je rentrais chez moi après bu des verres avec des amis, quand je croise une de mes voisines qui sort son chien, en bas de l'immeuble — sans laisse, évidemment.

Le petit cabot commence à me tourner autour en aboyant. Veut-il jouer? Veut-il me mordre? En vrai, je n'en sais rien. Je n'ai pas particulièrement peur des chiens, mais quand une boule de poils surexcitée vient me hurler dessus à 20 centimètres des mollets, mon instinct prend le dessus.

Je donne des coups de pied dans le vide, en espérant faire fuir la bestiole. Voire, je l'avoue, atteindre ma cible. La voisine ne le prend pas mal. Au contraire, elle rigole. Et me sort cette phrase que tout propriétaire de chien dégaine à tout-va:

«Il ne vous fera pas de mal, il est gentil»

Ah, mais c'est formidable. En voilà un «gentil chien» qui me tourne autour des jambes avec ses petites dents affûtées. Jusqu'à ce qu'il me morde: après, il sera moins gentil, c'est sûr. Et il méritera son pied dans la gueule.

Impossible de savoir si les chiens sont de moins en moins tenus en laisse. La police compte bien les amendes verbalisées si le propriétaire se fait attraper, mais il n'existe pas de statistiques valides sur ce sujet. Je m'en tiendrai donc à l'Institut du doigt mouillé, rattaché au Département de mes impressions formelles pour affirmer haut et fort qu'on en croise de plus en plus, notamment en ville.

De l'enfant-roi au chien-prince

Pour le directeur de la Société cynologique suisse, une des explications est sociologique: certains propriétaires sont réticents à dresser leurs chiens car leur imposer quoi que ce soit reviendrait à de la maltraitance.

Pour tout dire, cela ne m'étonne qu'à moitié. J'ai déjà vu, chez des amis, des chiens qui s'invitent sur le canapé ou dans les lits ou trempent leur langue dans les verres de leurs maîtres. Et je ne peux m'empêcher de voir dans ces toutous mal dressés la même trace que celle des enfants-rois de l'éducation positive. C'est certainement le signe d'un changement de société, initialement positif et qui serait allé trop loin. Si dans le passé on «dressait» parfois les enfants, dans le présent, certains refusent de le faire pour les animaux.

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Et s'ils prennent leurs aises à la maison, ces chiens-princes n'auront aucune gêne à jouir de l'immunité seigneuriale dans l'espace public. La situation ne concerne pas que le vieil aigri que je suis: je pense aussi à toutes les personnes qui ont peur des chiens et qui pourraient paniquer dans l'espace public.

Votre chien est gentil? Tenez-le en laisse

Dans le roman (et le film) Les fils de l'homme, l'humanité est victime de l'infertilité: plus aucune femme n'a d'enfants et le monde court à sa perte. Dans une société en phase terminale, les humains s'occupent de leurs animaux de compagnie comme des membres de leur famille: ils sont habillés, pouponnés, soignés.

A notre époque, qui est aussi celle d'une chute de la natalité, on retrouve ces éléments: les salons de toilettage sont devenus un business, il existe des parfumeurs pour chiens et certaines familles sont prêtes à débourser des fortunes en soins vétérinaire pour prolonger de quelques mois la vie de leur compagnon. Certains chiens et chats sont devenus des enfants à part entière. Et qui mettrait son enfant en laisse?

Bref: votre chien est peut-être votre bébé, mais pour moi, c'est juste une grosse saucisse sur pattes avec des dents pointues, qui n'a aucune raison de me sauter dessus quand je rentre chez moi le soir. Votre chien est gentil? Tant mieux. Soyez-le aussi. Tenez-le en laisse.

