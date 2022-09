«Charles III est toujours le bienvenu en Suisse» promet Cassis

Une photo du roi Charles III avec les princes William et Harry en pleine vacances de ski à Klosters (GR), en 1996. Image: sda

Le nouveau souverain britannique a passé à plus de 40 reprises ses vacances d'hiver à Klosters (GR) avec sa famille et on l'y a souvent vu avec ses fils William et Harry.

Charles III d'Angleterre est «toujours le bienvenu en Suisse» pour ses vacances de ski, «même en tant que roi», a plaisanté dimanche le président de la Confédération Ignazio Cassis lors de leur entrevue à Londres.

«La Suisse se réjouira toujours de ses visites» Ignazio Cassis

En plus de ses séjours en hiver dans les Grisons, le nouveau roi a également participé à plusieurs reprises au Forum économique mondial (WEF) de Davos. Son épouse Camilla a quant à elle étudié, jeune fille, dans une école de Tolochenaz (VD).

Interrogé par Blick TV, M. Cassis a déclaré que c'était «un honneur et une grande joie» de connaître personnellement le roi Charles III et la reine consort:

«L'échange a été bref, de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement étant présents, à la veille des funérailles de la reine Elizabeth II»

Lors de la cérémonie lundi matin à l'abbaye de Westminster, le président de la Confédération était assis à côté du président américain Joe Biden et de son épouse Jill. Les circonstances ne se prêtaient pas à une grande conversation, a-t-il relevé.

Les deux dirigeants ont toutefois pu échanger quelques mots sur «la reine, la famille royale, les relations historiques entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis et bien entendu sur cette incroyable abbaye de Westminster», a ajouté le Tessinois. (ats/jch)