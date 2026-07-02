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Ces trois assureurs maladie sont les préférés des Suisses

Quels sont les assureurs et les banques qui satisfont le plus leurs clients? Comparis dévoile son classement 2026 des caisses maladie, assurances ménage et prestataires hypothécaires.

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Comparis dévoile son classement 2026 des meilleurs assureurs maladie et établissements hypothécaires de Suisse, sur la base des avis de 4500 clients. Dans l'assurance de base, trois caisses maladie se hissent en tête ex aequo: Helsana, Swica et ÖKK, Aquilana chutant d'une place.

La Mobilière rafle la mise dans les trois catégories que sont les assurances automobile et ménage et la responsabilité civile privée. Côté hypothèques, trois établissements dominent en matière de satisfaction client: la Banque cantonale des Grisons, Raiffeisen et la Banque cantonale de Schwyz.

Des évaluations basées sur des critères précis

Comparis évalue depuis plus de trente ans les offres du marché et décerne, depuis l'an dernier, un label de qualité fondé sur ces notes. Le label d'argent est attribué dès la note de 5, l'or entre 5,2 et 5,4, et le platine à partir de 5,5. Aucune entreprise n'a atteint ce dernier seuil en 2026. La note maximale est de 6.

Quatre critères sont pris en compte: le rapport qualité-prix, la qualité et le service, la communication et la transparence, ainsi que les points de contact. La satisfaction globale est également notée, et les meilleurs élèves de chaque catégorie reçoivent une distinction supplémentaire.

Un trio en tête des assurances maladie

En 2026, Helsana, Swica et ÖKK décrochent le label d'argent avec une note de 5,1 (stable par rapport à l'an dernier pour les trois). En deuxième position, avec 5,0, suivent Aquilana (5,1 en 2025), Concordia (5,0), EGK-Caisse de santé (5,0), KPT (4,9), Sana24 (5,0), Sanitas (4,9) et Visana (5,0). La troisième place revient à Atupri (5,0 l'an dernier), CSS (4,9) et Sympany (4,9), toutes trois à 4,9.

Helsana, Swica et ÖKK occupent le podium dans chaque critère pris séparément: qualité et service, information et transparence, points de contact et échanges. Swica l'emporte pour la satisfaction globale. Sur les 18 caisses maladie évaluées, les notes vont de 4,7 (Assura) à 5,1 (Aquilana, Helsana, Swica et ÖKK). Andreas Müller, porte-parole de Comparis, indique:

«Les résultats montrent que la clientèle apprécie particulièrement une communication transparente et un bon service.»

Un incontournable de l'assurance auto

La Mobilière conserve la tête de l'assurance auto et décroche le label or avec la note de 5,3. Deuxième place, également en or: le TCS (5,2, contre 5,1 l'an dernier) et Vaudoise (5,2). La troisième place, en argent, est partagée par AXA (5,1), Bâloise (5,1), Zurich (5,1) et Smile (5,1, contre 5,2 l'an dernier).

La Mobilière domine également les quatre critères pris séparément. Sur les 13 assureurs automobiles évalués, les notes vont de 4,9 (Elvia) à 5,3 (la Mobilière).

De nouveaux arrivants pour l'assurance ménage

La Mobilière décroche un nouveau label or pour l'assurance inventaire du ménage et responsabilité civile privée avec la note de 5,3. AXA (5,1), Bâloise (5,1, contre 5,0 l'an dernier), Vaudoise (5,1) et Zurich (5,1, contre 5,0 l'an dernier) occupent la deuxième place, toutes avec le label argent.

La troisième place, également en argent, revient, avec une note de 5,0, à Allianz Suisse (5,1 l'an dernier), Emmental Assurance (nouvelle dans le classement), Generali (5,0), Helvetia (5,1 l'an dernier), Assurance inventaire du ménage et RC Ikea (nouvelle dans le classement) et smile.direct (5,1 l'an dernier).

La Mobilière rafle également les catégories qualité et service, information et transparence, points de contact et échanges, ainsi que la satisfaction globale. Le rapport qualité-prix revient en revanche à Ikea. Sur les 14 assureurs évalués, les notes vont de 4,8 (Elvia) à 5,3 (la Mobilière).

Trois prestataires en tête des hypothèques

La Banque cantonale des Grisons, Raiffeisen (5,2 l'an dernier) et la Banque cantonale de Schwyz décrochent le label or avec la meilleure note (5,3), les deux premières étant nouvelles dans le classement. Suivent en or, avec 5,2, la Banque cantonale d'Argovie, la Banque cantonale de Bâle-Campagne (5,3 l'an dernier), la Banque cantonale bernoise et la Banque cantonale de Zurich.

En argent, avec 5,1, suivent la Banque cantonale de Bâle, la Banque Migros, la Banque cantonale de Saint-Gall (5,2 l'an dernier) et la Banque cantonale de Thurgovie (5,0 l'an dernier).

La Banque cantonale des Grisons et la Banque cantonale de Schwyz dominent la plupart des critères, dont la satisfaction globale. Sur les 15 établissements évalués, les notes vont de 4,8 (UBS) à 5,3 (Raiffeisen).

(ysc)