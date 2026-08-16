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Un accident de calèche fait un mort et des blessés dans les Grisons

Un accident de calèche fait un mort et des blessés dans les Grisons

Trap transportaion on the Isle of Inishmore. Aran Islands. Ireland.
Une sortie en calèche a tourné au drame samedi dans les Grisons (photo prétexte).Image: Corbis Documentary RF
Une femme de 73 ans est décédée dans un accident de calèche qui a fait douze blessés samedi aux Grisons. D'importants moyens de secours ont été déployés.
16.08.2026, 08:4616.08.2026, 15:00

Une femme de 73 ans a perdu la vie samedi après-midi lors d'un accident de calèche survenu dans le Val Roseg, près de Pontresina (GR). Douze personnes ont également été blessées, dont deux gravement.

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L’accident s’est produit alors qu’un groupe d’une quarantaine de touristes étaient en train de regagner Pontresina en calèche après une excursion dans la vallée de Haute-Engadine. Le groupe voyageait à bord de deux convois de calèches tirées par des chevaux, a indiqué dimanche la police cantonale grisonne.

Sur un tronçon en descente, le cocher d'un des attelages s’est rendu compte que les freins n’étaient pas suffisamment efficaces. Il a tenté de dévier son attelage à trois chevaux vers une zone plus plate afin de réduire la vitesse. Alors qu'il venait d'entamer la manoeuvre, un des chevaux est tombé, et le cocher a perdu la maîtrise de la calèche.

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Dans la foulée, la calèche de tête a violemment percuté un arbre bordant la route, projetant plusieurs passagers hors du véhicule. Une septuagénaire est décédée sur les lieux de l'accident.

Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux des environs, à bord de trois hélicoptères et de quatre ambulances. Les membres du groupe sortis indemnes ont été pris en charge à Pontresina par des équipes de soutien psychologique. Selon la police grisonne, les 40 participants à l'excursion résident en Suisse. Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête afin de déterminer le déroulement et les circonstances de l’accident. (btr/ats)

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