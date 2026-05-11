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Les primes maladie augmenteront encore en 2027, selon Comparis

Les primes maladie augmenteront encore en 2027, selon Comparis
Selon les prévisions de Comparis, les primes de l'assurance de base verront une nouvelle augmentation en 2027.Image: montage watson

Voici de combien «les primes maladie augmenteront» en 2027

Une nouvelle fois, les assurés suisses doivent s'attendre à une hausse conséquente de leurs primes maladie.
11.05.2026, 15:1711.05.2026, 17:17

Après plusieurs années de fortes hausses, les primes de l’assurance maladie devraient continuer d’augmenter en Suisse en 2027. Selon les prévisions publiées par Comparis, la hausse moyenne des primes de l’assurance de base atteindra 3,7% l’an prochain.

Selon le comparateur en ligne Comparis, la conseillère fédérale en charge de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider, devrait cette année encore, annoncer une augmentation des coûts individuels pour l'assurance de base. Cette progression resterait inférieure aux augmentations enregistrées ces dernières années, marquées par de véritables «chocs» pour les assurés: +6,6% en 2023, +8,7% en 2024 et +6% en 2025. «Après une augmentation des primes de 4,4% en 2026, la hausse des coûts se poursuivra en 2027», écrit la plateforme dans un communiqué.

La hausse des primes maladie pointe une «erreur» du système suisse

Pour Felix Schneuwly, expert assurance maladie chez Comparis, ces fortes augmentations s’expliquent en partie par la nécessité pour les caisses maladie de reconstituer leurs réserves après plusieurs années de primes jugées trop basses entre 2019 et 2022.

Comparis estime toutefois que l’évolution des primes dépendra aussi de la situation économique mondiale:

«Pour les primes, il n’y a pas que les coûts des prestations assurées qui sont déterminants, mais aussi les revenus du capital provenant des fonds placés par les caisses maladie.»
Felix Schneuwly

L’an dernier, les assureurs ont bénéficié de rendements financiers particulièrement élevés, atteignant 5,4%, soit environ 807 millions de francs. Mais cette situation pourrait rapidement se dégrader en cas de turbulences sur les marchés.

Le nouveau système Tardoc jugé moins risqué

L’entrée en vigueur du nouveau système tarifaire Tardoc début 2026 ne devrait, en revanche, pas provoquer d’explosion des coûts, selon Comparis. Ce mécanisme remplace l’ancien système Tarmed, utilisé depuis 2004 pour facturer les prestations médicales ambulatoires. Et le Conseil fédéral y a intégré une limite: si les coûts augmentent de plus de 2,5% par an sans justification valable, les tarifs devront être revus à la baisse.

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«Cet automatisme n’existait pas dans l’ancien système Tarmed», rappelle l’expert. De même, «le report du stationnaire vers l’ambulatoire continue d’avoir un effet de réduction des coûts.» Mais, dans le même temps, «le catalogue de prestations de l’assurance de base ne cesse de s’enrichir» et demande toujours plus de moyens de la part des payeurs de primes. (hun)

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