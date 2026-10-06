bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Immobilier

Les prix de l'immobilier suisse se stabilisent pour l'automne

Une vue de la la Tour Atura, qui est photographie, lors de l&#039;inauguration officielle de la premiere etape du projet immobilier Quai Vernets, ce vendredi 27 mars 2026 a Geneve. Quai Vernets s&#039 ...
(Image d'illustration, à Genève)Keystone

Les prix de l'immobilier se stabilisent avec l'arrivée de l'automne

Les prix de l’immobilier ont légèrement reculé en Suisse en septembre, tirés par la baisse des maisons individuelles. Les appartements en copropriété ont, eux, renchéri.
06.10.2026, 08:3306.10.2026, 08:33

Les prix de l'immobilier en Suisse ont affiché une légère baisse en septembre, notamment pour les maisons individuelles. Les appartements en copropriété ont par contre enregistré une hausse modérée, selon les derniers chiffres de la plateforme Immoscout24 et du cabinet de conseil immobilier CIFI.

En moyenne, les prix des annonces de maisons individuelles ont reculé de 0,1% par rapport à août, indique un communiqué paru mardi. Ceux des appartements en copropriété ont par contre avancé de 0,2% sur un mois.

«Le contexte de taux d'intérêt favorables reste l'un des piliers essentiels du marché de l'accession à la propriété. Il n'y a toutefois pas eu d'impulsion supplémentaire sous la forme d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt visant à renforcer l'attractivité de l'accession à la propriété»
Immoscout24, Cifi

Ces derniers relèvent également une grande disparité entre les régions. Pour les maisons, la région de Zurich a affiché la plus forte baisse (-2,7%) comparé au pas en arrière de 0,2% de la part du Tessin. Les hausses se déroulaient sur les bords du lac Léman (+1,7%) ou plus sensiblement dans la Suisse du Nord-Ouest (-0,8%).

Ce moteur du boom immobilier suisse vacille
Ce moteur du boom immobilier suisse vacille

Pour les appartements, le Tessin (+1,4%) a pris la première place des biens les plus coûteux, tandis que le Mittelland les vendait moins cher de 0,2%.

(ats/acu)

Plus d'articles sur l'immobilier en Suisse
«Les locataires suisses risquent de basculer dans la pauvreté»
2
«Les locataires suisses risquent de basculer dans la pauvreté»
de Alessia Barbezat
Voici où acheter une maison reste abordable en Suisse
Voici où acheter une maison reste abordable en Suisse
de Alberto Silini
Le boss du logement nous a expliqué comment adoucir les loyers en Suisse
Le boss du logement nous a expliqué comment adoucir les loyers en Suisse
de Christoph Bernet
«Les Suisses rêvent d&#039;être propriétaires»: pourquoi ils n&#039;y arrivent pas
1
«Les Suisses rêvent d'être propriétaires»: pourquoi ils n'y arrivent pas
de Alberto Silini
Thèmes
Il a couru Morat-Fribourg en armure
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Drame en Valais: un randonneur de 42 ans fait une chute mortelle
Un randonneur polonais de 42 ans a perdu la vie dimanche dans le Val de Bagnes. Il a fait une chute alors qu’il descendait le Mont Pleureur, à quelque 3400 mètres d’altitude.
Un randonneur polonais de 42 ans a perdu la vie dimanche dans le Val de Bagnes. L'homme a fait une chute mortelle, au-dessus du barrage de Mauvoisin.
L’article