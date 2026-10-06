(Image d'illustration, à Genève) Keystone

Les prix de l'immobilier se stabilisent avec l'arrivée de l'automne

Les prix de l’immobilier ont légèrement reculé en Suisse en septembre, tirés par la baisse des maisons individuelles. Les appartements en copropriété ont, eux, renchéri.

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Les prix de l'immobilier en Suisse ont affiché une légère baisse en septembre, notamment pour les maisons individuelles. Les appartements en copropriété ont par contre enregistré une hausse modérée, selon les derniers chiffres de la plateforme Immoscout24 et du cabinet de conseil immobilier CIFI.

En moyenne, les prix des annonces de maisons individuelles ont reculé de 0,1% par rapport à août, indique un communiqué paru mardi. Ceux des appartements en copropriété ont par contre avancé de 0,2% sur un mois.

«Le contexte de taux d'intérêt favorables reste l'un des piliers essentiels du marché de l'accession à la propriété. Il n'y a toutefois pas eu d'impulsion supplémentaire sous la forme d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt visant à renforcer l'attractivité de l'accession à la propriété» Immoscout24, Cifi

Ces derniers relèvent également une grande disparité entre les régions. Pour les maisons, la région de Zurich a affiché la plus forte baisse (-2,7%) comparé au pas en arrière de 0,2% de la part du Tessin. Les hausses se déroulaient sur les bords du lac Léman (+1,7%) ou plus sensiblement dans la Suisse du Nord-Ouest (-0,8%).

Pour les appartements, le Tessin (+1,4%) a pris la première place des biens les plus coûteux, tandis que le Mittelland les vendait moins cher de 0,2%.

(ats/acu)