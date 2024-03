Demander un délai pour envoyer vos impôts? Ça rapporte aux cantons. shutterstock/dr, montage watson

Impôts: vos retards rapportent des millions aux cantons

Envoyer sa déclaration d'impôt en retard rapporte de l'argent aux cantons. Selon les informations de la RTS, ces gains peuvent monter jusqu'à plusieurs millions de francs par année.

De nombreux Suisses envoient leur déclaration d'impôts en retard. Et cela ne se fait souvent pas gratuitement: les cantons ont bien compris que l'occasion était bonne pour en tirer un certain gain.

La RTS s'est intéressée à cette activité lucrative. Les personnes qui entendent disposer d'un délai sont nombreuses, voire majoritaires en Suisse romande. Ainsi, si seuls 43% des habitants du Valais font cette demande, ils sont 66% à Genève et 67% à Fribourg, et même 80% à Neuchâtel et 81% dans le Jura. Les chiffres du canton de Vaud n'ont pas été indiqués.

Des délais parfois gratuits, parfois payants

Une partie des délais sont gratuits dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne. Mais rien de tout cela dans les autres cantons, qui maintiennent une ligne stricte et où il faut payer dès le premier délai. A l'image de Fribourg, où il coûte 20 francs.

Les sommes récoltées par les cantons varient ainsi considérablement. Elles vont de 175 000 francs dans le Jura à près de 3,5 millions à Genève et Berne.

(acu)