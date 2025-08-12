Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées

Début août, Neuchâtel et Marin ont été visés par 80 tags à caractère idéologique et le vol d’une sculpture liée au passé colonial.

Plus de «Suisse»

Sur la Collégiale récemment restaurée. Keystone

Dix plaintes pénales ont été déposées en lien avec les 80 tags effectués début août en ville de Neuchâtel et à Marin dans plus de 20 endroits. La Collégiale, le Musée d'ethnographie et un site de bornes de recharge pour voitures électriques à Marin ont notamment subi des déprédations.

«La Ville de Neuchâtel a regroupé plusieurs sites touchés dans une seule plainte. Du côté des propriétaires privés, neuf plaintes ont été enregistrées. Il est probable que d'autres plaintes soient déposées dans les prochains jours», a déclaré mardi Elsa Girardin, chargée de communication de la police neuchâteloise.

Sur la Collégiale. Keystone

Cette dernière poursuit son enquête. «Aucun détail ne peut être communiqué à ce stade concernant l'identité, l'âge ou le nombre de personnes impliquées», a précisé la chargée de communication.

Ces tags, qui ont des similitudes dans le style, la technique et les thématiques abordées laissent supposer qu'ils proviennent du ou des mêmes auteurs.

«Ils traduisent une posture idéologique, visant à contester les institutions politiques, religieuses et économiques» Elsa Girardin

En plus des tags, la Ville de Neuchâtel a été victime d'un autre acte de vandalisme quelques jours plus tard. La petite sculpture montrant David de Pury, la tête fichée dans un socle en béton, a été arrachée et dérobée. Placée à côté de la grande statue du négociant controversé, elle avait été installée dans le cadre du travail de mémoire sur le passé colonial de la ville. (jah/ats)