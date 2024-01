Lucerne: 3 enfants décèdent dans l'incendie d'une maison

La maison détruite par le feu est une vieille ferme en bois, qui n'était plus en exploitation agricole. La grange n'en était pas séparée par un mur coupe-feu. On ignore pour l'instant encore l'origine de l'incendie. (jah/ats)

Les adultes blessés sont les parents des enfants et le partenaire actuel de la mère. Les deux personnes sérieusement blessées, âgées de 36 et 43 ans, ont été héliportées à l'hôpital. La personne légèrement blessée est âgée de 38 ans.

En raison du risque d'effondrement, les pompiers n'ont pas pu rechercher aussitôt dans la maison les enfants âgés de 6, 7 et 9 ans. Les recherches n'ont pu commencer à l'aide d'un élévateur à nacelle qu'une fois le feu éteint. L'équipe de recherche a ainsi pu pénétrer depuis le haut dans la maison détruite, assurée par des cordes.

La police lucernoise a été alertée lundi vers 01h20, indique-t-elle. Les flammes ont ravagé la maison et une grange attenante qui étaient déjà entièrement en feu à l'arrivée des pompiers. Les trois adultes blessés se trouvaient alors devant la maison, ont expliqué les services d'intervention lors d'un point de presse à Escholzmatt (LU), commune à laquelle appartient le village de Wiggen.

