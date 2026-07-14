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Crans-Montana: le 15e prévenu va parler

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Le 15e prévenu du drame du Constellation est entendu depuis 09h00, mardi, au campus Energypolis à Sion (image d'archives).Image: KEYSTONE

Crans-Montana: le 15e prévenu va parler

A la tête de la Commission du feu de la commune de Chermignon (VS) en 2015, l'homme est auditionné ce mardi matin à Sion. Il a accepté de répondre aux questions des procureures.
14.07.2026, 10:3714.07.2026, 10:37

L'ancien vice-président de la commune de Chermignon (2013-2016) est devenu le 15e prévenu du drame du 1er janvier à Crans-Montana à répondre aux questions du Ministère public (MP), ce mardi. L'homme a choisi de coopérer avec la justice, dès sa première audition.

Le 15e prévenu du drame du Constellation est entendu depuis 09h00, mardi, au campus Energypolis à Sion. Il a choisi de répondre aux questions des procureures en charge de l'enquête. En 2015, le nouvel inculpé présidait la Commission du feu de la commune de Chermignon.

Crans-Montana: cet accusé va être entendu pour la première fois

Le MP a choisi d'auditionner l'ancien élu afin de faire un peu plus la lumière sur les travaux effectués par Jessica et Jacques Moretti, lorsqu'ils sont devenus gérants du «Constellation».

Inculper ou non des représentants de l'Etat

L'ex-président de la commune, Jean-Claude Savoy, sera, lui, entendu pour la deuxième fois, jeudi. Lors de sa première audition, le 13 mai, l'ancien homme politique avait refusé de répondre aux questions, comme le droit suisse le leur permet, n'ayant pas eu accès au dossier pénal, mettant ainsi un terme prématuré à son audition.

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, Jean-Claude SavoyKeystone

Le chargé de sécurité de Chermignon, en poste jusqu'au 31 décembre 2016, sera auditionné, le mardi 28 juillet, toujours à Sion. Son passage devant le pool de procureurs a été repoussé de deux semaines pour cause d'indisponibilité de son avocat.

A la suite de ces trois auditions d'anciens chefs de service ou politiciens de la commune de Chermignon, le MP devrait être davantage en mesure de savoir s'il choisit ou non d'inculper des représentants de l'Etat du Valais.

Les avocats des victimes racontent l'envers du dossier Constellation

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, le 5 juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres. (jzs/ats)

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