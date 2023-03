Un incendie ravage un chalet à Villaz/Evolène. Image: sda

Le nombre d'incendies a atteint des sommets l'an passé en Suisse

Les sapeurs-pompiers de Suisse ont effectué près de 80 000 sorties en 2022. Quelque 15 000 d'entre elles concernaient des incendies: un record pour ces dix dernières années.

Plus de «Suisse»

Les sapeurs-pompiers de Suisse ont effectué 15 176 sorties de lutte contre le feu l'an dernier, un record pour ces dix dernières années. C'est 20% de plus qu'en 2021, indique lundi la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP).

Cette augmentation n'a pas d'explication évidente, a indiqué la CSSP, interrogée par Keystone-ATS. L'augmentation du nombre d'incendies a été observée sur l'ensemble du pays. Même le mois de décembre, avec la période de Noël, n'a pas connu de hausse significative des incendies.

Les incendies ont représenté 19% du total des interventions des sapeurs-pompiers. Les interventions les plus fréquentes (25%) ont été déclenchées par des installations de détection automatique, indique la CSSP dans un communiqué. Et 21% des interventions relèvent de l'assistance technique, telles que le sauvetage de personnes coincées dans des ascenseurs, les secours routiers ou le sauvetage d'animaux.

Près de 80 000 interventions au total

Malgré la hausse enregistrée dans le domaine des incendies, le nombre d'interventions déclenchées par l'alarme a diminué de 7% comparé à l'année précédente. Cela est notamment dû au recul des événements naturels, nécessitant moins d'interventions. Si l'on comptabilisait encore à 19 105 interventions en 2021, ce n'étaient plus que 6356 en 2022. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis plus de dix ans.

Au total, les sapeurs-pompiers ont été appelés à participer à 79 058 interventions l'an dernier. Cela représente 7% de moins qu'en 2021. Ce recul est dû notamment à la baisse du nombre d'événements naturels. (ats)