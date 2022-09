Un incendie au Restaurant Botta de Glacier 3000 aux Diablerets (VD)

Des contrôles techniques doivent être effectués sur le bâtiment et au niveau de l'arrivée du téléphérique. Les installations resteront fermées au moins pour la journée. Le travail d'extinction devrait durer une bonne partie du jour, précise la police. (ats/mndl)

Apparemment aucune personne de l'exploitation ne se trouvait sur le site et aucun blessé ne serait à déplorer, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué. La partie supérieure du bâtiment comprenant le restaurant et le self-service a été la proie des flammes.

Un incendie a été signalé tôt lundi, vers 4h30 du matin au Restaurant Botta de Glacier 3000 aux Diablerets (VD). Le sinistre n'a toujours pas pu être circonscrit et les secours ne peuvent accéder à l'endroit que par voie aérienne.

