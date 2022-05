Incendie dans un centre de vacances valaisan: des Genevois échappent aux flammes

A Torgon, un important incendie s'est déclaré dans une colonie de vacances. Cent vingt personnes évacuées.

source: police valaisanne

Une structure pour colonies de vacances est en feu à Torgon (VS). L'intervention qui a démarré peu avant 8 heures mercredi est toujours en cours. Cent vingt personnes, dont 97 jeunes, ont été évacuées.

Les secours ont été alertés par des témoins, inquiets face à un important dégagement de fumée, indique le porte-parole de la police cantonale. Les étudiants venaient d'un collège du canton de Genève, ajoute-t-il. Personne n'a été blessé.

Sur place, outre les forces de l'ordre cantonales et communales, les pompiers du centre de secours et incendie du Haut-Lac ainsi que du Chablais valaisan et de l'entreprise CIMO sont à pied d'œuvre pour éteindre le feu qui «s'est propagé à toute la structure».

Un hélicoptère a été engagé pour soutenir les pompiers dans leur tâche. Une analyse est également en cours afin de déterminer s'il doit également déverser de l'eau préventivement sur la forêt alentour, relève encore le porte-parole.

L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. (jah/ats)