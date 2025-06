Genève est la ville la plus chère du monde pour les amoureux

Zurich n'est plus la ville la plus chère du monde. Image: Shutterstock

Genève est la ville la plus chère du monde pour les couples

Après une interruption pour cause de Covid-19, le Mapping the World's Prices revient. Ce classement identifie les villes les plus chères du monde. Zurich et Genève occupent une place de choix.

Après une pause due à la pandémie, le classement annuel Mapping the World's Prices fait son retour. Le Deutsche Bank Research Institute y a analysé le coût des biens et des services dans les principales villes de la planète. Disponible depuis 2012, ce document décortique le coût de la vie, la qualité de celle-ci et la parité de pouvoir d'achat.

Les 69 villes les plus importantes pour les marchés financiers y figurent. L'inflation de ces dernières années et les fluctuations monétaires ont conduit à un renchérissement. En termes de qualité de vie, on constate aussi une évolution puisqu'il y a une nouvelle championne.

Qualité de vie

Il n'existe pas de critères universels pour mesurer la qualité de vie. Il faut donc recourir à des indices: pouvoir d'achat, sécurité, soins de santé, coût de la vie, accessibilité à la propriété, temps de trajet domicile-travail, pollution et climat.

Et Zurich a été détrônée par Luxembourg. La faute à un pouvoir d'achat plus élevé, à de courtes distances et une pollution faible. Genève termine en sixième position et Zurich en huitième, derrière Francfort. Cela s'explique par le coût de la vie très haut des deux localités suisses.

Qualité de vie – Top 5

Luxembourg Copenhague Amsterdam Vienne Helsinki

Si Tokyo (26e), Paris (44e), Hong Kong (48e), Londres et New York (à égalité à la 50e place) ont reculé dans cette catégorie, c'est à cause de leurs logements chers, des longs trajets domicile-travail et d'une pollution importante.

Immobilier

Le classement passe par ailleurs en revue le prix de vente des mètres carrés. Hong Kong demeure la plus chère, malgré un recul de 20% en cinq ans. Zurich finit deuxième. Genève n'est pas franchement abordable non plus, mais elle n'occupe «que» la cinquième place.

Acheter – Top 5

Hong Kong Zurich Singapour Séoul Genève

Il en va autrement pour la location. New York caracole en tête, alors qu'on la retrouve au septième rang lorsqu'il s'agit de devenir propriétaire.

Louer – Top 5

New York Singapour Boston Londres San Francisco

Zurich est sixième, Genève huitième, après Hong Kong. Dubaï fait par ailleurs son entrée dans le top 10.

C'est à Chicago, Riyad, Johannesburg, Bruxelles, Birmingham, Luxembourg et San Francisco qu'il est possible d'acquérir un bien immobilier au meilleur prix. Contrairement à la location, cela reste relativement bon marché aussi au Moyen-Orient, Doha et Dubaï faisant partie du top 10 en termes d'accessibilité à la propriété.

Salaire

Pour les meilleurs revenus nets, il faut viser Genève. Puis Zurich, ensuite les Etats-Unis.

Salaire – Top 5

Genève Zurich San Francisco Luxembourg Boston

Voici donc les villes du top 5, à la fois pour la qualité de vie et pour le montant du salaire après loyer:

Luxembourg Copenhague Amsterdam Genève Francfort

Coûts des rencontres

Le rapport analyse en outre les coûts d'un (modeste) rendez-vous galant. Pour cela, les prix des vêtements, du vin, de la nourriture, du cinéma, des transports et des taxis ont été pris en compte. Genève et Zurich se démarquent une nouvelle fois. Poussant les auteurs de l'étude à conclure:

«S'asseoir devant la télé vaudra mieux pour votre compte en banque. Et tant pis pour le romantisme»

Ce qui a fait la différence, c'est le montant de la note pour deux dans un restaurant zurichois ou genevois. A contrario, l'Inde permet les rencontres les plus avantageuses.

«Dates» les plus chers – Top 5

Genève Zurich Copenhague Oslo Londres New York

Faire ses courses

Rester chez soi et cuisiner n'est cependant pas bon marché pour autant dans les villes helvétiques. Elles occupent respectivement la première (Zurich) et la troisième (Genève) place en ce qui concerne les produits alimentaires.

On observe des différences selon les marchandises. Vous paierez plus que nulle part ailleurs pour des cigarettes à Sydney, alors qu'elles sont bon marché en Chine. La bière coûte les yeux de la tête à Dubaï et il vaut mieux éviter d'acheter un iPhone en Turquie. En revanche, on trouve les smartphones d'Apple à bon compte en Corée du Sud ou aux Etats-Unis.

L'essence est un bien précieux à Hong Kong, alors qu'elle ne vaut pas grand-chose à Dubaï, Riyad ou Doha, toutes situées dans des pays pétroliers. Conduire coûte aussi davantage dans les deux villes suisses. A Zurich et Genève, un simple cappuccino, un jean, un passage chez McDonald's sont autant de gouffres pour le porte-monnaie.

Coût de l'essence – Top 5

Hongkong Zurich Amsterdam Genève Copenhague

S'offrir une course en taxi à Zurich relève presque de la folie. La ville termine à ce niveau là aussi en tête. Elle est suivie par Paris, Luxembourg, Genève et Londres.

Zurich contre Genève

Selon les auteurs du classement:

«Zurich et Genève offrent un mélange attrayant constitué de secteurs d'activité bien rémunérés, de l'une des monnaies les plus stables et des taux d'inflation les plus bas du monde depuis des décennies. Cela a permis à la Suisse de maintenir son pouvoir d'achat et d'attirer des capitaux et des personnes».

Genève reste certes chère, mais toujours moins que la cousine alémanique. Image: loisirs

Zurich remporte la palme pour le cappuccino, le jean, les courses en taxi, le McDonald's, les restaurants et les sorties au cinéma. L'achat et la location d'un bien immobilier y sont plus chers qu'à Genève.

La ville romande tutoie, elle, les sommets en matière de salaires élevés, achats alimentaires coûteux et pour les «dates».

Perspectives

Le rapport prévoit la dégringolade des villes américaines dans plusieurs catégories. Pour l'instant, elles restent parmi les plus onéreuses:

«Lors de la première édition, en 2012, les villes américaines étaient relativement bon marché par rapport à leurs homologues internationales. Car ni le prix des biens ni les salaires ne se situaient dans le top 10 mondial. Une décennie plus tard, les États-Unis sont en tête dans les deux catégories, seules Genève et Zurich les concurrencent au niveau mondial»

Notons encore que Tokyo, autrefois indétrônable, s'est désormais rapprochée de la moyenne. L'Inde, qui continuera de croître dans les années à venir, pourrait devenir la troisième économie mondiale. Dans les années à venir, elle devrait donc remonter dans le classement de plusieurs catégories. (kek)

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker