L'avocat représente aujourd'hui des familles de victimes. Keystone

«Choquant»: cet avocat divise dans l'enquête sur le Constellation

Le représentant de plusieurs familles de victimes de Crans-Montana avait œuvré sur le contrat de bail des Moretti en 2015. Des avocats de prévenus pointent un possible conflit d'intérêts.

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Il avait établi un projet de contrat entre les Moretti et le propriétaire du Constellation et défend aujourd'hui des familles de victimes: la présence d'un avocat dans l'instruction sur l'incendie de Crans-Montana passe mal pour les défenseurs de certains prévenus, relate Le Temps.

Auprès du Ministère public valaisan, certains ont remis en question sa «capacité de postulation». Le fait que l'homme prenne part au dossier est «pour le moins choquant», ont tonné d'autres.

Selon Le Temps, les faits à l'origine des tensions remontent à 2015. L'avocat, basé dans la station valaisanne, avait alors été contacté par le fils du propriétaire de l’immeuble pour rédiger le contrat de bail du Constellation, alors un simple tea-room.

Un projet d'accord avait alors été établi, comprenant notamment des travaux à effectuer dans le futur bar. Des aménagements qui se retrouvent aujourd'hui au centre de l'enquête sur la tragédie.

Une incompatibilité de mandats

Au cours de l'instruction, le fils du propriétaire a été entendu en tant que «personne appelée à donner des renseignements». Mais ce statut pourrait être amené à changer puisque, selon Le Temps, des voix appellent à sa mise en prévention.

Si tel venait à être le cas, l'avocat pourrait donc être interrogé sur son rôle en 2015. Ce qui amène certains de ses confrères, représentants de prévenus, à pointer une incompatibilité avec son mandat auprès des familles de victimes.

Une manœuvre tactique

Dans une lettre relayée par Le Temps, l'avocat concerné nie tout lien entre les deux missions et assure ne disposer d'aucune information pouvant être utilisée aujourd'hui. Il relève de plus que ce n'était pas pour le fils du propriétaire qu'il avait officié à l'époque, mais bien pour son père et qu'il ne s'agissait que d'un projet et non de la version finalisée du contrat.

Selon le journal genevois, l'homme assure dans sa missive que son mandat s'est terminé avant le début des travaux au Constellation et qu'il n'a jamais rencontré le couple Moretti. Il réfute dès lors tout conflit d'intérêts et dénonce une manœuvre tactique à son encontre. (jzs)