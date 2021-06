Suisse

Incendie

Début du procès d'un Vaudois accusé d'avoir tué 79 animaux par le feu



Image: KEYSTONE archives

Début du procès d'un Vaudois accusé d'avoir tué 79 animaux par le feu

Un jeune homme de 25 ans est accusé d'avoir allumé des incendies en série durant l'été 2017. Son procès se tient jusqu'à mercredi.

Le Tribunal pénal de la Broye s'est penché, mardi, sur le cas d’un pyromane âgé de 25 ans ayant provoqué une dizaine d’incendies, dans la région, durant l'été 2017. Ses actes ont entraîné la mort de 79 animaux de rente et des centaines de milliers de francs de dégâts.

Le procès de cet homme, qui a arboré jusque-là un visage fermé, se poursuit jusqu'à mercredi. Le verdict pourrait tomber le 28 juin.

Le rappel des faits

Ce jeune homme est jugé pour avoir allumé une dizaine d’incendies dans la Broye entre le 9 juillet et le 5 août 2017. Il les nient tous, à une exception près.

Selon l'acte d'accusation, il a:

Bouté le feu le 9 juillet à son propre immeuble.

Le 15 juillet, il a incendié successivement deux champs de chaume, une ferme, l’école de poneys trotteurs de l'Institut équestre national d'Avenches (VD), une machine agricole et une balle de paille.

Le 29 juillet, il s'est attaqué à une ferme, un parking souterrain et une étable.

Le 5 août, il s'en est pris à un immeuble, ce qui lui vaudra d’être arrêté ce même jour.

A l’issue d’une enquête de trois ans, l’accusé a été confondu par son téléphone portable, qui a montré des activités physiques en pleine nuit au moment de plusieurs incendies, mais aussi par divers témoignages, des traces ADN ainsi que des images de vidéosurveillance.

Quels sont les chefs d'accusation?

Le prévenu avait d’abord accusé à tort deux de ses connaissances d’être à l’origine des feux. Des circonstances qui allongent la liste de ses chefs d'accusation. Ce Vaudois, originaire de Langnau (BE), est donc prévenu:

D’incendie intentionnel.

d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle d'une personne.

D’explosion.

De dénonciation calomnieuse

D’induction de la justice en erreur.

De diffamation.

De délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux.

Quel est le bilan de ces incendies?

Les actes, dont sont accusés le jeune homme, se montent en centaines de milliers de francs, mais ils ont surtout provoqué la mort de:

13 chevaux.

11 poneys.

36 taureaux.

13 vaches

6 veaux.

Ce bilan aurait pu être plus grave sans l’intervention des pompiers qui, lors du premier incendie, avaient évacué les 28 personnes vivant dans l'immeuble du prévenu.

Des témoins traumatisés

Quelques-unes des victimes de l'incendiaire présumé ont témoigné mardi. Certaines ont parlé de leurs enfants hantés par des cauchemars récurrents, comme ce jeune papa qui a raconté que son garçon de 4 ans se réveillait chaque nuit à 2h50 depuis le drame.

Un paysan a évoqué pudiquement «le traumatisme de voir un outil de travail, bâti par ses parents et grands-parents, partir en fumée en une nuit». Une femme a confessé débrancher toutes les prises avant de quitter son domicile, ne plus pouvoir toucher une allumette et être angoissée par les alarmes.

Le prévenu a passé deux expertises psychiatriques



Deux expertises psychiatriques ont été diligentées à l'encontre du pyromane. La première a mis en lumière des troubles envahissants du développement, une tendance pathologique à allumer des feux, des troubles mentaux et des troubles du comportement dus à la consommation d’alcool.



Selon ce document, la responsabilité du pyromane était moyennement diminuée au moment des faits et les risques de récidives sont modérés.

Selon les experts, bouter le feu serait devenu l’ultime recours du prévenu pour soulager ses tensions internes, nées notamment d'un conflit relationnel avec son amie.

La seconde expertise a conclu à des troubles mixtes de la personnalité à traits immatures et dyssociaux. Elle a aussi mentionné des carences intellectuelles à la limite du retard mental ainsi que des comportements s’approchant de la psychose lors d'un stress important. (jah/ats)

Plus d'articles «Actu» L’ultimatum d’Extinction Rebellion: la vérité ou Zurich sombre dans le chaos Link zum Artikel Le mariage pour tous, version helvétique, c'est quoi et pour qui? Link zum Artikel Viola Amherd pourrait choisir le F-35 comme nouvel avion de l'Armée suisse Link zum Artikel Les Philippins menacés de prison s'ils ne se vaccinent pas Link zum Artikel