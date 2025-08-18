beau temps27°
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

Lucerne: un homme happé et tué par un ascenseur incliné

Un homme happé et tué par un ascenseur incliné à Lucerne

Un malheureux a été tué samedi à Lucerne, sur le tracé d'un funiculaire. Il a été happé par un ascenseur descendant le long du trajet.
18.08.2025, 15:5418.08.2025, 15:54
Plus de «Suisse»

Un accident mortel s'est produit samedi sur le tracé du funiculaire du Gütsch, en ville de Lucerne. Un homme de 31 ans a été happé et tué par un ascenseur incliné qui descendait vers la vallée.

Le malheureux grièvement blessé a succombé sur place à ses blessures, indique lundi la police cantonale lucernoise dans un communiqué. On ignore encore comment et pourquoi l'homme s'est retrouvé sur le tracé du funiculaire.

Le Gütschbahn relie l'hôtel et château de Gütsch sur les hauteurs de Lucerne, sur une distance de 180 mètres. En 2015, l'ancien funiculaire a été remplacé par deux ascenseurs inclinés modernes. Le départ est activé par les passagers en appuyant sur un bouton

(ats/acu)

Et pour plus de faits divers...

Un homme embarque la tête et le pénis de sa victime à la gendarmerie
Un homme tué par balle à Vernier (GE), son épouse arrêtée
L'auteur de l'attentat de Liverpool voulait tuer, estime la police
A Los Angeles, la police tue par erreur une ado dans une cabine d'essayage
Thèmes
Le sud de l'Europe brûle, la faute à la canicule
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
2
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
3
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
Trois alpinistes décédés en Valais ont été identifiés
Trois accidents mortels se sont produits entre le 4 et 11 août dans le Haut-Valais. Les victimes ont été identifiées.
Trois des alpinistes décédés dans le Haut-Valais entre le 4 et le 11 août ont été identifiés. Il s'agit d'un Allemand, d'un Autrichien et d'un Français, selon une information de la Police cantonale valaisanne diffusée lundi matin.
L’article