À Crans-Montana, les mois de janvier et de février n'ont pas connu le succès des années précédentes (image d'archives). Image: watson

Non, le secteur touristique de Crans-Montana ne recevra pas d'aides

Le drame du «Constellation» a refroidi les touristes en début d'année à Crans-Montana. La station valaisanne a depuis retrouvé des couleurs — et la commune n'envisage pas d'aide financière spéciale.

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Le drame du bar «Le Constellation» a impacté le début de l'année, au niveau touristique, à Crans-Montana. Les mois de janvier et de février n'ont pas connu le succès des années précédentes. La situation s'est toutefois progressivement améliorée, dès mars. Un financement communal spécial, en soutien aux acteurs touristiques locaux, n'est ainsi pas prévu par la commune.

«La commune suit attentivement la situation des différents secteurs économiques et reste en contact avec les associations professionnelles. A ce jour, aucune décision n’a été prise concernant un soutien financier spécifique», a confirmé lundi à Keystone-ATS le conseiller communal en charge du tourisme de la commune de Crans-Montana, Sébastien Rey.

«Une telle mesure devrait reposer sur des données objectives, une égalité de traitement et une base juridique spécifique. Notre priorité se porte d’abord sur le renforcement de la destination et sur un programme évènementiel attractif. Les actions spécifiques servant à générer de la fréquentation sont à notre sens plus appropriées»

Deux hôtels ont fermé

«Si certaines entreprises, notamment celles situées à proximité du lieu du drame, ont souffert ce début d’année, l’économie locale de notre destination est résiliente. La grande diversité de notre tissu économique local constitué principalement de PME est une force», a déclaré Rey.

Depuis janvier, «deux établissements publics de la station ont fermé», a-t-il encore indiqué. «Des fermetures liées à des contrôles ou à des exigences de mise en conformité. Elles ne peuvent donc pas être automatiquement assimilées à des faits économiques.»

L'impact de la météo

Et l'élu de préciser sa pensée: «L’impact reste cantonné sur le début d’année (ndlr: janvier et février) et peut varier fortement selon le type d’activité, la localisation, la clientèle et la période de l’année. Il est donc encore trop tôt pour chiffrer précisément l’effet sur l’ensemble de l’année 2026. La forte saisonnalité et l’impact de la météo peut fortement influencer, en positif ou négatif, la suite de l’année.»

«Le bilan touristique positif de ces dernières années, une clientèle suisse importante et un calendrier des manifestations attractif seront nos atouts pour la suite», a conclu, confiant, Sébastien Rey. (sda/ats)