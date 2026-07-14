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Flashé à 101 km/h en zone 30, ce jeune Romand risque la prison

Motard mesuré à 101 km/h à Fontainemelon dans une zone à 30 km/h (image d&#039;illustration)
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Flashé à 101 km/h en zone 30, ce jeune Romand risque la prison

Suite à un gros excès de vitesse commis à Fontainemelon (NE) début juillet, un jeune motard a vu la police venir l'interpeller sur son lieu de travail.
14.07.2026, 12:5614.07.2026, 12:56

Un motard a été mesuré le 5 juillet vers 06h15 à une vitesse de 101 km/h sur une zone limitée à 30 km/h dans le centre du village de Fontainemelon (NE), en direction des Hauts-Geneveys. Son permis de conduire a été saisi avec effet immédiat.

Le conducteur, âgé de 20 ans et domicilié dans le canton de Neuchâtel, a été interpellé par la police sur son lieu de travail. «Constitutif d'un délit de chauffard, ce comportement est passible d'une peine privative de liberté ainsi que d'un retrait du permis de conduire d'au moins deux ans», ont indiqué mardi la police et le Ministère public neuchâtelois. (jzs/ats)

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