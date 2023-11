Image: police cantonale valais

Une grande usine chimique a pris feu à Vionnaz (VS)

Un incendie s’est déclaré sur le site une entreprise valaisanne de produits chimiques.

L’entreprise de produits chimiques Bachem, à Vionnaz (VS), était la proie des flammes mardi soir vers 20 heures. Les personnes habitant ou travaillant près de l’usine en feu ont dû quitter les lieux et au moins une personne aurait été grièvement brûlée.

Vers 21h45, le sinistre était toujours en cours, précise la police sur le même canal. Le bâtiment concerné a été évacué. Selon plusieurs médias, il s'agirait d'une entreprise de produits chimiques.

Dans un message sur les réseaux sociaux, la commune de Vionnaz incite la population à rester à l'intérieur et à fermer portes et fenêtres par mesure de précaution. Une personne a été légèrement blessée, précise la police. Elle conseille de ne pas s'approcher du secteur et qu'elle communiquera dès que possible sur cet incendie.

Développement suit.