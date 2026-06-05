C'est la première fois que les co-propriétaires du bar étaient entendus conjointement par le pool de procureures en charge de l'affaire. Keystone

L'audition des Moretti par les procureurs est terminée

L'audition lors de laquelle le ministère public valaisan a confronté les époux Moretti s'est terminée vendredi peu avant 19h00. Les deux propriétaires du bar Le Constellation étaient arrivés vers 08h00 au campus Energypolis à Sion.

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Les avocats ont pu posé quelques rares questions. Sébastien Fanti a qualifié les échanges de «fructueux», mais cet avis n'était pas partagé par l'ensemble de ses confrères.

«On a l’impression que le Ministère public tisse sa toile», a déclaré l’avocat Pierre-François Vuillemin.



«Mais on n'a jamais tissé une toile d’araignée très vite»

C'est la première fois que les co-propriétaires du bar étaient entendus conjointement par le pool de procureures en charge de l'affaire. (sda/ats)