Dans certains cas, les CFF peuvent ajouter un arrêt pour un seul passaager. Image: montage watson

Ils se trompent de train, les CFF rajoutent un arrêt

Un voyageur des CFF est monté par erreur dans le mauvais train. La réaction des CFF a de quoi surprendre.

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Des récits d'incidents inhabituels impliquant les CFF circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs cas, des trains se seraient arrêtés exceptionnellement pour un seul passager. Il y a quatre mois, par exemple, un jeune homme souhaitait se rendre à l'aéroport de Zurich, mais est monté par erreur dans un train direct à destination de Berne. Après avoir expliqué sa situation aux contrôleurs des CFF, ceux-ci auraient organisé un arrêt exceptionnel à Aarau. Le train de correspondance l'aurait également attendu afin qu'il ne manque pas son vol. Un passager a relaté cet épisode sur Reddit.

Les CFF marquent un arrêt exceptionnel à Aarau

Un incident similaire se serait produit ce lundi, écrit un autre utilisateur de Reddit. Un voyageur est monté par erreur dans un train reliant Zurich gare centrale à Bâle CFF, alors qu'il voulait, là aussi, en réalité se rendre à l'aéroport de Zurich. Plutôt que de lui infliger une amende, le chef de train aurait organisé un arrêt non prévu à Aarau afin qu'il puisse changer de train le plus rapidement possible.

Malgré cet arrêt supplémentaire, le train serait arrivé à Bâle à l'heure. Interrogés à ce sujet, les CFF confirment cet arrêt exceptionnel:

«Dans le cas de ce matin, il a été possible d'aider un voyageur qui était monté par erreur dans le mauvais train. Un arrêt non prévu a été organisé, sans que cela n'affecte la ponctualité du train.» Mara Zenhäusern, porte-parole des CFF

«Les collaboratrices et collaborateurs des CFF s'engagent chaque jour à apporter le meilleur soutien possible à leur clientèle. Dans des situations particulières, ils examinent quelle solution est à la fois pertinente et réalisable, tant pour la personne concernée que pour l'exploitation ferroviaire», nous explique Mara Zenhäusern.

Une exception qui le reste

Les CFF soulignent toutefois que les arrêts non prévus demeurent exceptionnels: «Les arrêts non prévus sont en principe très rares et ne sont effectués que lorsqu'ils sont possibles et justifiables sur le plan de l'exploitation. Ils constituent donc l'exception, et non la règle.» (trad. hun)