Dix-sept personnes figurent désormais sur la liste des prévenus. Keystone

Une ex-élue inculpée dans le drame du Constellation

Une ancienne conseillère communale en charge des Constructions à Crans-Montana rejoint la liste des prévenus dans l'enquête sur l'incendie du Nouvel An.

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Une ancienne élue de la commune de Crans-Montana, en charge des Constructions entre 2017 et 2024 est à son tour inculpée vendredi dans l'affaire de l'incendie du bar Le Constellation. Dix-sept personnes figurent désormais sur la liste des prévenus.

L'ex-conseillère communale était entendue vendredi en tant que personne à donner des renseignements (PADR) quand son statut a changé, selon une information de la RTS confirmée par le Ministère public (MP) valaisan à Keystone-ATS. Selon le média de service public, elle aurait ensuite mis fin à son audition.

Le nombre d'élus communaux anciens ou actuels de la commune de Chermignon ou de celle de Crans-Montana prévenus se monte ainsi à huit. Sept employés ou ex-employés sont également inculpés, en plus des époux Moretti.

La dernière inculpation remonte au 18 août. Le conseiller communal en charge de la sécurité de la commune entre 2017 et 2020, qui doit être entendu le 29 septembre prochain est devenu la 16e personne inculpée dans le drame.

Les auditions des Moretti incertaines

L'ensemble des prévenus doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis la dernière fois qu'elle a été entendue début juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.

De nouvelles auditions des patrons du Constellation étaient programmées d'ici à la fin de l'année, le 26 octobre et le 2 décembre. La récente incarcération de Jacques Moretti suite à des violences sur sa femme pourrait toutefois affecter le calendrier. (jzs/ats)