Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana Keystone

Drame du Constellation: le président de Crans-Montana inculpé

Nicolas Féraud est désormais prévenu dans l'enquête sur la tragédie du Nouvel An. L’instruction est également étendue à quatre autres personnes.

Plus de «Suisse»

Le nombre de prévenus dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana s'élève désormais à 9, rapporte ce lundi 24 heures.

Outre les gérants du Constellation, Jacques et Jessica Moretti, et deux anciens responsables de la sécurité incendie de la station valaisanne, le Ministère public a étendu le 5 mars dernier l'instruction à cinq autres personnes. Parmi elles se trouve Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, révèle le journal vaudois.

Un ancien conseiller communal en charge de la Sécurité publique, un ex-responsable de la sécurité en protection incendie et son adjoint ainsi qu'un membre de l’actuelle équipe de sécurité publique complètent la liste.

Ils sont tous prévenus d’incendie par négligence, d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence, relate 24 heures. Tous bénéficient également de la présomption d'innocence.

Les biens des Moretti ne seront pas saisis

Pour l'instant, le Ministère public n'a pas communiqué sur les dates des auditions des cinq nouveaux prévenus. Ceux-ci, via leurs avocats, auront désormais accès au dossier.

Cette semaine, quatre personnes seront auditionnées sur sol français par le parquet de Paris. Il s'agit de trois anciens employés du bar et d'un client. Tous étaient présents le jour du drame.

Par ailleurs, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé le 27 février, la demande d’entraide judiciaire formulée par la justice valaisanne, en date du 14 janvier. Le Ministère public valaisan, qui confirme l'information de 24 heures, avait demandé le séquestre des biens - appartements et comptes bancaires - des époux Moretti.

La demande suisse a été refusée car portant sur des biens qui ne sont pas directement ou indirectement lié à l'infraction en cours d'instruction. (jzs/ats)