Un rapport transmis au Ministère public valaisan examine les finances des Moretti. Keystone

Il y a des «anomalies» dans les finances des patrons du Constellation

Le gendarme suisse du blanchiment a analysé les comptes des patrons du Constellation. Certaines pratiques financières intriguent, sans lien direct établi avec l’incendie.

Les finances du couple Moretti, patrons du Constellation à Crans-Montana, ont été passées au crible le Bureau fédéral de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), rapporte Le Temps. Le rapport a été remis au Ministère public valaisan.

Cette analyse intervient dans le cadre de l’enquête ouverte après l’incendie du Constellation, survenu le 1ᵉʳ janvier, qui a fait 41 morts et 115 blessés. Jacques et Jessica Moretti figurent parmi les neuf prévenus. Ils sont présumés innocents.

Dans l’ensemble, le MROS constate que la plupart des entrées de fonds semblent correspondre à l’exploitation normale d’établissements publics. Par ailleurs – et contrairement aux rumeurs –, les acquisitions immobilières du couple à Crans-Montana n’ont pas été financées en espèces, mais reposent sur des hypothèques d’environ 3,5 millions de francs, rappelle Le Temps.

Le début des questions

Cependant, certaines pratiques laissent les enquêteurs «songeurs». L’autorité fédérale invite les autorités pénales à examiner plus en détail plusieurs éléments susceptibles de constituer des infractions financières, comme une gestion déloyale, un faux dans les titres, des escroqueries aux assurances ou encore des infractions fiscales graves.

Ainsi, le rapport estime «possible» que Jacques Moretti «ait utilisé des faux documents comme garanties en Suisse». Selon l’analyse citée par Le Temps, des documents liés à un bien immobilier en Corse auraient été présentés comme provenant d’un héritage, alors qu'il aurait été acheté via un prêt contracté auprès du Crédit Lyonnais en 2018.

L’examen des transactions montre aussi que «les Moretti semblent avoir une conception peu étanche de la gestion de leurs sociétés», écrit Le Temps. Des fonds de l'entreprise Le Constellation Sàrl financent des charges «difficilement justifiables d’un point de vue commercial», comme les impôts du couple ou leur assurance maladie. De tels mouvements constituent des «anomalies», selon l’analyse.

Des transferts

Le MROS note aussi des dépôts d’espèces effectués par Jessica Moretti et des fonds provenant de sociétés tierces. Le Temps écrit, citant le rapport:

«De tels transferts ne sont pas inhabituels, mais en raison du passé de Jacques Moretti, on ne saurait exclure que des fonds soient "dopés" dans le circuit financier des établissements, ou l’existence "d’un blanchiment d’argent de fonds ayant une origine criminelle".»

Une source proche du dossier indique toutefois que ces éléments n’ont aucun lien avec l’incendie et que la documentation bancaire est en main du Ministère public valaisan depuis janvier, qui «n’y a rien trouvé à redire». (jah)