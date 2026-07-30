Un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle de Courroux (JU)

Un incendie s'est déclaré jeudi après-midi à Courroux, dans le Jura.

Plus de «Suisse»

image d'illustration. Keystone

Deux bâtiments situés dans la zone industrielle de Courroux (JU) ont été endommagés par les flammes jeudi après-midi. Le sinistre a provoqué un important dégagement de fumée, selon des photos publiées sur les sites du Quotidien jurassien et de RFJ.

La police cantonale jurassienne n'était à ce stade pas en mesure de donner davantage d'informations. Le sinistre a nécessité une importante mobilisation des secours. RFJ a relayé en début d'après-midi un appel invitant les habitants de la commune de Courroux-Courcelon à économiser l'eau pour éviter de vider le réservoir nécessaire pour éteindre les flammes. (Développement suit) (ats/vz)