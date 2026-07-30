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Incendie

Un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle de Courroux (JU)

Un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle de Courroux (JU)

Un incendie s'est déclaré jeudi après-midi à Courroux, dans le Jura.
30.07.2026, 16:38
L&#039;incident est survenu à la mi-journée à Bussigny (VD). Une vingtaine de pompiers, plusieurs policiers et une dizaine de personnes du Service de l&#039;eau de Lausanne (SEL), propriétaire du rése ...
image d'illustration.Keystone

Deux bâtiments situés dans la zone industrielle de Courroux (JU) ont été endommagés par les flammes jeudi après-midi. Le sinistre a provoqué un important dégagement de fumée, selon des photos publiées sur les sites du Quotidien jurassien et de RFJ.

La police cantonale jurassienne n'était à ce stade pas en mesure de donner davantage d'informations. Le sinistre a nécessité une importante mobilisation des secours. RFJ a relayé en début d'après-midi un appel invitant les habitants de la commune de Courroux-Courcelon à économiser l'eau pour éviter de vider le réservoir nécessaire pour éteindre les flammes. (Développement suit) (ats/vz)

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source: sda / michel euler
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