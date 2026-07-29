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Mise en garde contre le stress des animaux lors du 1er août

Promener son chien le long des pistes de huskies, un danger sous-estimé.
Les chiens tremblent, se cachent ou tentent de s'enfuir, pris de panique.Image: Shutterstock

Mise en garde contre le stress des animaux lors du 1er août

Les feux d'artifice, les pétards et les détonations bruyantes du 1er août peuvent engendrer de la peur et du stress pour les animaux. Les associations de protection des animaux mettent en garde contre ce phénomène depuis des années.
29.07.2026, 16:1629.07.2026, 16:16

En novembre, le peuple se prononcera, dans le cadre de l'initiative sur les feux d'artifice, sur des restrictions importantes concernant la vente et l'utilisation des feux d'artifice bruyants. D'ici là, les défenseurs des animaux donnent des conseils concrets.

Les chiens tremblent, se cachent ou tentent de s'enfuir, pris de panique, indique un communiqué de la fondation de protection des animaux bâloise TBB Schweiz. Les chats se replient sur eux-mêmes ou disparaissent pendant plusieurs jours.

Feux d'artifice: voici ce que chaque canton a décidé

Les chevaux, les petits animaux et les oiseaux sont aussi touchés de manière dure car ils sont sensibles à ces bruits inhabituels. Chaque année, plusieurs animaux se perdent ou se blessent en fuyant le bruit.

Mais les animaux de compagnie ne sont pas les seuls à souffrir des feux d’artifice. La faune sauvage est également perturbée. Les animaux quittent alors leurs cachettes, s’enfuient, pris de panique, ou perdent le contact avec leurs petits. Pour de nombreux animaux, la Fête nationale est donc avant tout synonyme de stress.

Quelques conseils

Selon TBB Scweiz , quelques mesures simples permettent aux propriétaires d’animaux d’aider leurs compagnons à traverser le 1er août dans le calme le plus possible. TBB Suisse s’adresse ainsi aux personnes possédant des animaux:

  • SENTIMENT DE SÉCURITÉ: Restez si possible auprès de vos animaux. Votre présence leur procure un sentiment de sécurité.
  • LAISSE: tenez vos chiens en laisse toute la journée. Un bruit fort inattendu peut déclencher une réaction de fuite, même chez les animaux calmes.
  • ÉVITER LES LIEUX BRUYANTS: Évitez d'emmener vos animaux à des spectacles pyrotechniques ou à de grandes manifestations festives. Restez si possible auprès de vos animaux.
  • CHATS EN LIBERTÉ: Rentrez vos chats en liberté suffisamment tôt et laissez-les à l'intérieur jusqu'à la fin des feux d'artifice.
  • ENVIRONNEMENT: Créez un environnement calme: fermez les fenêtres, les portes et les volets roulants, et laissez allumés les bruits de fond habituels, comme la radio ou la télévision.
  • REFUGE: Offrez à votre animal un refuge protégé où il pourra se retirer si nécessaire.PROTECTION: Si possible, faites entrer temporairement à l'intérieur les petits animaux et les oiseaux élevés à l'extérieur. Si cela n'est pas possible, les étables, cages ou volières peuvent être protégées davantage contre la lumière et le bruit.
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