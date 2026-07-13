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Crans-Montana: cet accusé va être entendu pour la première

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L'entrée du Constellation, à Crans-Montana, le 9 juillet dernierKeystone

Crans-Montana: cet accusé va être entendu pour la première

Le 15e prévenu dans l'enquête sur le drame du Constellation sera auditionné mardi à Sion. Il devrait permettre d'en savoir plus sur les travaux menés par les Moretti lorsqu'ils sont devenus gérants du bar.
13.07.2026, 10:5213.07.2026, 10:52

Les auditions devant le Ministère public, dans l'affaire du drame de Crans-Montana, reprennent cette semaine. Deux figurent à l'agenda: mardi celle de l'ancien vice-président de Chermignon et jeudi, celle de l'ex-président de la commune, toujours entre 2013 et 2016.

Le 15e prévenu du drame du Constellation sera entendu pour la première fois mardi matin au campus Energypolis à Sion. En 2015, ce nouveau prévenu présidait la Commission du feu de la commune de Chermignon. Son audition permettra de faire un peu plus la lumière sur les travaux d'envergure effectué par Jessica et Jacques Moretti, lorsqu'ils sont devenus gérants du Constellation, un peu plus de 10 ans avant le drame.

Les avocats des victimes racontent l'envers du dossier Constellation

L'ancien président de la commune, Jean-Claude Savoy, sera lui entendu pour la deuxième fois jeudi. Lors de sa première audition, le 13 mai, l'ancien homme politique avait refusé de répondre aux questions, comme le droit suisse le leur permet, n'ayant pas eu accès au dossier pénal, mettant ainsi un terme prématuré à son audition.

epa12952418 Jean-Claude Savoy, former president of the municipality of Chermignon, speaks to journalists during the public prosecution of the canton of Valais, following the deadly fire at the &quot;L ...
Jean-Claude Savoy,Keystone

Tous les accusés doivent répondre des mêmes charges

Une troisième audition est prévue courant juillet. Il s'agira de celle du chargé de sécurité de Chermignon, en poste jusqu'au 31 décembre 2016. Celle-ci se tiendra le 28 juillet. Son passage devant le pool de procureurs a été repoussé de deux semaines pour cause d'indisponibilité de son avocat.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, le 5 juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres. (jzs/ats)

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