Grosse perturbation sur la ligne CFF Genève-Lausanne
La ligne Genève-Lausanne était interrompue ce lundi matin entre Coppet et Gland. «Un accident de personne en est la cause», indiquaient les CFF sur leur site.
Les lignes IC1, IR15, IR90, IR95 et RE33 étaient concernées. Les CFF disaient être à pied d'œuvre pour rétablir la liaison et indiquaient que «treize bus vont être mis en circulation pour assurer la chaîne de transport.»
Durant la restriction, les convois depuis Genève s'arrêtaient en gare de Coppet et ceux en provenance de Lausanne à la gare de Nyon:
«Reprise progressive»
Vers 12h30, les CFF annonçaient finalement une «bonne nouvelle» avec la «reprise progressive» du trafic. «Certains trains circulent à nouveau, mais des retards ainsi que des suppressions de trains restent possibles», précisait toutefois l'ex-régie fédérale. (hun/jzs)