Le trafic CFF était perturbé entre Genève et Lausanne (image d'illustration) Image: montage watson

Grosse perturbation sur la ligne CFF Genève-Lausanne

Le trafic ferroviaire était fortement perturbé ce lundi matin sur l'arc lémanique. Un accident de personne en était à l'origine

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La ligne Genève-Lausanne était interrompue ce lundi matin entre Coppet et Gland. «Un accident de personne en est la cause», indiquaient les CFF sur leur site.

Les lignes IC1, IR15, IR90, IR95 et RE33 étaient concernées. Les CFF disaient être à pied d'œuvre pour rétablir la liaison et indiquaient que «treize bus vont être mis en circulation pour assurer la chaîne de transport.»

«La ligne Genève–Lausanne est l'une des plus fréquentées du réseau. La mise en place d'un service de bus de remplacement représente un véritable défi logistique» Les CFF sur leur site

Durant la restriction, les convois depuis Genève s'arrêtaient en gare de Coppet et ceux en provenance de Lausanne à la gare de Nyon:

«Les trains circulent désormais entre Gland et Nyon. En revanche, le trafic reste interrompu entre Nyon et Coppet.»

«Reprise progressive»

Vers 12h30, les CFF annonçaient finalement une «bonne nouvelle» avec la «reprise progressive» du trafic. «Certains trains circulent à nouveau, mais des retards ainsi que des suppressions de trains restent possibles», précisait toutefois l'ex-régie fédérale. (hun/jzs)