Une mystérieuse panne chez Swisscom a affecté toute la Suisse

Dépendante des autres pour son pétrole, beaucoup de la Russie pour son gaz, la Suisse assiste avec une certaine fébrilité à l'évolution de la guerre en Ukraine.

Le pétrole et le gaz: deux ressources assurant à la Russie 200 milliards de dollars par an à l’exportation. Jusqu’ici, elles ont été épargnées par les sanctions européennes imposées au Kremlin depuis l’invasion de l’Ukraine, il y a un peu plus de deux mois. Mais cela pourrait changer dans les prochaines heures. L’Union européenne serait sur le point de décréter un embargo sur les importations de pétrole russe. Un accord, qui requiert l’unanimité des Vingt-Sept Etats membres, pourrait intervenir dans la nuit de mardi à mercredi. L’Europe, après un embargo sur le charbon russe acté le 7 avril, répliquerait ainsi à la décision russe prise le 27 avril de couper le robinet d’approvisionnement en gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Non membre de l’UE, que fera la Suisse?