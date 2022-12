Grande Eau: la rivière reste «sous surveillance»

Image: sda

La situation s'est améliorée samedi matin à Aigle (VD), où les pompiers sont intervenus la veille au soir à cause d'un risque de débordement de la Grande Eau.

Samedi en milieu de matinée, les pompiers étaient en train de démonter les moyens de protection lourds, installés vendredi en fin de journée le long des berges, a indiqué Julien Allard, porte-parole de la police cantonale vaudoise, contacté par Keystone-ATS.

Les pompiers étaient notamment intervenus dans le quartier des Noyers, afin de sécuriser préventivement les lieux. Le trafic avait été interdit et quelques voitures avaient dû être évacuées.

Avec l'arrêt progressif de la pluie, la situation est «sous contrôle» et la décrue se confirme, relève le porte-parole, précisant toutefois que le cours d'eau restait «sous surveillance».

Ces opérations ont sollicité depuis vendredi l'engagement d'une vingtaine de pompiers du Service de défense incendie et secours (SDIS) Aigle et de renforts cantonaux. Une dizaine de personnes de la Protection civile, plusieurs patrouilles de gendarmerie et de la police du Chablais sont aussi intervenues, tout comme des représentants de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et de la Direction générale de l'environnement. (sda/ats)