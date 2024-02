«Nous avons dû faire des recoupements, mais c'est un étudiant à Saint-Gall qui participait à une étude sur les super centenaires qui nous a confirmé qu'elle était bien la doyenne de Suisse», a précisé Chopard. Et le directeur d'ajouter que personne n'a contesté ce record de longévité. (jah/ats)

Le directeur du home n'avait pas d'explications pour trouver les raisons de cette longévité hors du commun. «C'est un mystère». Mais il a tenu à souligner l'état d'esprit positif et joyeux dont faisait preuve la centenaire.

«C'était une personne très abordable et très joviale», a souligné lundi le directeur de la Résidence Les Roches Stéphan Chopard, revenant sur une information du Journal du Jura. Celle qui était considérée comme la doyenne de Suisse était née le 26 mars 1912. Cette pensionnaire hors du commun a su conserver une certaine autonomie jusque peu avant son décès.

Elle était née avant le naufrage du Titanic: la personne considérée comme la doyenne de Suisse est décédée vendredi à l'âge de 111 ans. Marie Guerne a vécu ces 20 dernières années au home pour personnes âgées Les Roches à Orvin (BE).

Plus de «Suisse»

Un nouveau rival vient défier Migros et Coop

Immersion dans le plus grand bunker d'or privé de Suisse

Les Suisses retirent des milliards des caisses de pensions et ça inquiète

Les plus lus

L'Etat du Valais respecte l'égalité salariale

L'Etat du Valais a une «pratique salariale équitable pour tout son personnel», estime une analyse externe. Le plus grand employeur du canton affiche une valeur inférieure au seuil de tolérance fixé par la loi fédérale.

L'égalité salariale peut être considérée comme respectée au sein de l'Etat du Valais, plus grand employeur du canton, affirme une analyse externe. S'il reste 2,1% de différence non expliquée entre les salaires des femmes et ceux des hommes, cet écart reste inférieur «au seuil de tolérance fixé à 5%» par la loi fédérale.