Oups, un bulldozer fait plouf dans la Broye

Vaud, Fribourg: un bulldozer tombe dans la Broye



La machine de 30 tonnes s'est retrouvée dans le Broye après que le sol se soit affaissé. Un rouleau-compresseur l'a accompagné dans son plongeon.



Dans la nuit de vendredi a samedi, le sol s'est affaissé sous le poids de deux engins de chantiers – un rouleau compresseur et un bulldozer – qui travaillaient sur la revitalisation de la Broye.



Le rouleau compresseur a pu être ramené à terre, mais le bulldozer et ses 30 tonnes est resté coincé. Face au risque de pollution, les autorités ont pris des mesures et un barrage a été déployé.

Les travaux de dépannage et de remise en état des lieux se tiennent ces jours. Vaud et de Fribourg – où coule la rivière – sont sur le coup. L'incident à, en effet, mobilisé les polices des deux cantons, avec l’appui des communes de Surpierre (FR) et d’Henniez (VD). (jah)

