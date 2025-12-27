assez dégagé-2°
DE | FR
burger
Suisse
Insolite

Un cochon échappé paralyse le trafic à Coire

Un cochon échappé paralyse le trafic à Coire

Samedi, un cochon a bloqué l’autoroute A13 à Coire après s’être échappé d’une remorque ; l’animal a été capturé sain et sauf une vingtaine de minutes plus tard, permettant la réouverture de la route.
27.12.2025, 16:0827.12.2025, 16:09

Un cochon a bloqué l'autoroute A13 samedi à Coire. Le verrat s'est échappé d'une remorque, a annoncé la police grisonne. L'animal a été capturé contre son gré et l'autoroute a pu être rouverte à la circulation après une vingtaine de minutes.

Spotify aurait été piraté par des activistes

Le cochon a été un peu étourdi, mais il se porte bien, précise la police. Il a été chargé dans la remorque et a poursuivi son voyage. (tib/ats)

Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi le numéro 142 pourrait s’afficher sur des produits Migros
Le numéro d’urgence 142 doit entrer en service en mai pour aider les victimes de violence domestique. Pour le faire connaître, une conseillère nationale veut «le faire rentrer dans nos placards et frigos». Elle reçoit le soutien du Conseil fédéral.
C'est un record peu glorieux: il aura fallu près de quinze ans pour que la Suisse se dote d’un numéro d’urgence national destiné aux victimes de violence domestique. Cette longue gestation s’explique par une accumulation de complications fédéralistes, administratives et techniques.
L’article