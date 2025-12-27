Un cochon échappé paralyse le trafic à Coire

Samedi, un cochon a bloqué l’autoroute A13 à Coire après s’être échappé d’une remorque ; l’animal a été capturé sain et sauf une vingtaine de minutes plus tard, permettant la réouverture de la route.

Plus de «Suisse»

Un cochon a bloqué l'autoroute A13 samedi à Coire. Le verrat s'est échappé d'une remorque, a annoncé la police grisonne. L'animal a été capturé contre son gré et l'autoroute a pu être rouverte à la circulation après une vingtaine de minutes.

Le cochon a été un peu étourdi, mais il se porte bien, précise la police. Il a été chargé dans la remorque et a poursuivi son voyage. (tib/ats)