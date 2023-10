Plus de vignobles, mais des oliviers en Lavaux. Image: WWF

Voici à quoi risque de ressembler la Suisse en 2085

Le WWF a usé de l'intelligence artificielle pour penser l'avenir. L'organisation a montré comment la crise climatique pourrait modifier les paysages helvétiques à l'avenir.

La technologie a parlé. La Suisse en 2085 serait désertique, en feu, les neiges éternelles seraient absentes de nos montagnes mythiques.

Le Cervin maintenant... Image: WWF

Le Cervin en 2085 (selon l'IA). Image: WWF

Le WWF s'est amusé à tripatouiller l'intelligence artificielle (Stable Diffusion) pour brosser les effets de la crise climatique sur nos paysages et nos montagnes. Un désastre, selon les images produites par la technologie. Le glacier d'Aletsch serait tout nu, les chutes du Rhin vidées de leur sève et Lavaux sera plus proche d'un paysage sicilien que des images actuelles de notre arc lémanique majestueux.

Une opération coup de poing, qui permet de sensibiliser la population aux changements radicaux qui nous attendent. Les visiteurs des chutes du Rhin ont d'ailleurs été confrontés aux images. Selon les calculs de l’organisation «Climate Action Tracker», le réchauffement mondial sera d’environ 2,7 °C d’ici la fin du siècle, rappelle le WWF.

Image: WWF

Les données compilées pour arriver à ce résultat proviennent des calculs du National Centre for Climate Services, à Zurich. L'organisation rappelle que des experts en climatologie ont vérifié les scénarios ainsi que les visualisations générées par l’IA. (svp)