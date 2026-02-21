larges éclaircies
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Livio Wenger éliminé en demi-finale sur chute

epa12764972 An exhausted Livio Wenger of Switzerland meets a member of the Swiss team after the 2nd race of the Men&#039;s Mass Start semifinals of the Speed Skating competitions at the Milano Cortina ...
Livio Wenger s'en est beaucoup voulu après son élimination en demi-finale.Image: keystone

Une erreur rarissime a anéanti ce patineur suisse

Livio Wenger a été éliminé en demi-finale de la mass start, samedi, à cause d'une erreur qui ne lui arrive (presque) jamais. Le patineur de vitesse lucernois était inconsolable.
21.02.2026, 20:5321.02.2026, 20:54

Le rêve de médaille olympique s’est brisé à trois tours de l’arrivée. Le patineur de 33 ans, médaillé de bronze aux Mondiaux 2024, semblait pourtant parfaitement dans le rythme. Plutôt que de se lancer d’emblée à la chasse aux points, Livio Wenger avait choisi d’attendre le sprint final pour se hisser dans le top 3. Tout se déroulait comme prévu jusqu’à cette faute d’appui dans le dernier tour, qui l’a envoyé au tapis.

Wenger est bien parvenu à se relever, mais le chronomètre, implacable, ne lui a laissé aucune marge: il a échoué de justesse aux portes de la finale.

La chute en vidéo:

Vidéo: SRF

Wenger a eu du mal à y croire. Il avait la course parfaitement sous contrôle, et c’est justement à ce moment-là que le piège s’est refermé. Ses genoux se sont alors dérobés. «Ils étaient devenus si mous qu’il n’y avait plus rien à en tirer», a-t-il confié au micro de la SRF.

Cette élimination prématurée est d’autant plus amère que ce genre d’erreur ne lui arrive pratiquement jamais. «C’est un incident qui m’arrive une fois sur cent courses», a pesté Wenger, encore sous le coup de la frustration. Il ne lui restait qu’une immense douleur et le sentiment d’avoir laissé les siens tomber. «L’équipe de patinage de vitesse et Swiss Olympic forment une grande famille. Je suis vraiment désolé pour tout le monde. Pardon!»

Un incident bien plus grave:

Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO

C’est un nouveau revers olympique pour le Lucernois. Aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018, il avait échoué au pied du podium avec une quatrième place. Quatre ans plus tard à Pékin, il s’était classé septième. Cette année, tout semblait réuni pour enfin décrocher une médaille olympique. «La forme est parfaite», assurait-il avant les Jeux. Même les douleurs dorsales qui l’avaient freiné en début de saison étaient désormais sous contrôle. Wenger jugeait ses chances de podium «plus que réalistes». L'espoir envolé rend l’échec encore plus cruel. (jcz/sda)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Une erreur rarissime a anéanti ce patineur suisse
Une erreur rarissime a anéanti ce patineur suisse
En larmes, ce Suisse s'excuse pour son attitude
En larmes, ce Suisse s'excuse pour son attitude
La Norvège domine les JO grâce à cette trouvaille
La Norvège domine les JO grâce à cette trouvaille
de Benjamin Zurmühl
Pistes criblées et rêves de JO: ce docu va vous bouleverser
Pistes criblées et rêves de JO: ce docu va vous bouleverser
de Sven Papaux
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
de Florian Vonholdt
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
de Adrian Bürgler
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
de Nils Kögler
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
de Claudio Zanini, Martin Probst, Ralf Streule, Klaus Zaugg
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
de Klaus Zaugg
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Les rivaux Américains de la tech n'ont pas envie de se prendre la main
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
Andrea Brändli avait senti que sa coéquipière, Alina Müller, serait l'héroïne de cette victoire en petite finale contre la Suède (2-1 après prolongation). Le signe d'un groupe qui se connaît bien et qui a progressé ensemble, jusqu'à ce bronze olympique.
Tout s’emboîte parfaitement. Les joueuses aux postes clés répondent présentes et il y a de la cohésion. La tactique est bonne et parfaitement appliquée. A tout cela s’ajoute, avec Colin Muller (62 ans), un sélectionneur national davantage figure paternelle que général derrière la bande.
L’article