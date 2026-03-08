Lidl a trouvé comment vous faire gagner du temps aux caisses

Lidl, géant du hard-discount en Suisse, compte lancer un nouveau système basé sur l'IA dans ses magasins du pays.

Lidl Suisse va bientôt introduire une nouveauté dans le pesage des fruits et légumes. Comme l’écrit le Tages-Anzeiger, de nouvelles balances dotées d’intelligence artificielle doivent être progressivement déployées dans l’ensemble des 195 magasins à partir d’avril. Dès l’été, les caisses en libre-service devraient également être équipées de fonctions d’IA pour le pesage.

Grâce aux nouvelles balances équipées d'une intelligence artificielle, le personnel de caisse n'aura plus besoin de peser les fruits et légumes. Image: KEYSTONE

Ces balances intelligentes doivent faciliter la vie des clients. Lorsqu’un fruit ou un légume est posé dessus, il ne sera plus nécessaire de saisir un numéro pour imprimer l’étiquette à scanner. Grâce à l’intelligence artificielle, la balance devrait reconnaître immédiatement de quel produit il s’agit. La cliente ou le client n’aura alors plus qu’à confirmer d’un simple geste sur l’écran.

Selon Bram van der Valk, membre de la direction de Lidl, les nouvelles balances permettront d’accélérer le processus de scan de près de 50%. Les balances reconnaissent un produit en seulement 60 millisecondes, avec une précision supérieure à 99%. Le système n’identifie pas directement le produit lui-même, mais analyse sa forme et sa couleur. La balance n’est par ailleurs pas programmée à l’avance: elle apprend en continu à partir des saisies effectuées par les clients.

Cette innovation présente aussi des avantages pour Lidl, notamment en matière de prévention du vol. Avec ces balances à IA, il n’est plus possible d’apposer l’étiquette d’un produit bon marché sur un article plus coûteux, car la balance est capable de détecter l’incohérence.

Nouveau système de self-scanning avec une application

Cette évolution chez Lidl est nécessaire, car l’enseigne prévoit parallèlement d’introduire le self-scanning. Avec ce système, les employés en caisse et les caisses automatiques ne pourront plus effectuer la pesée, comme c’est le cas jusqu’à présent. Grâce au self-scanning, les clients pourront enregistrer eux-mêmes leurs achats. Contrairement à Migros et Coop, aucun scanner portatif ne sera proposé: il faudra utiliser son smartphone et l’application Lidl Plus.

Lidl est le premier détaillant suisse à introduire des balances dotées d’intelligence artificielle. Chez Aldi, une telle technologie est actuellement à l’étude, a indiqué une porte-parole au Tages-Anzeiger.

Migros et Coop, en revanche, n’ont pour l’instant aucun projet en ce sens. Les deux géants «oranges» font face à une difficulté supplémentaire: leur assortiment de fruits et légumes est plus vaste que celui de leurs deux concurrents, ce qui complique l’utilisation de balances à IA. Il reste, par exemple, difficile pour ces systèmes de distinguer certaines variétés très proches, comme deux types différents de pommes. (dab/trad. hun)