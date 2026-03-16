Christoph Mäder, président sortant (à gauche), et Monika Rühl, présidente de la direction d’economiesuisse, lors de la conférence de presse annuelle, le 3 février 2026 à Berne. Keystone

Silvan Wildhaber devient président d’economiesuisse

L’entrepreneur de 48 ans, à la tête de Filtex AG, a été élu à l’unanimité président d’economiesuisse et prendra ses fonctions le 11 septembre, succédant à Christoph Mäder.

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L'entrepreneur Silvan Wildhaber, âgé de 48 ans, est élu à l'unanimité nouveau président d'economiesuisse, a indiqué lundi la faîtière dans un communiqué. Il succèdera à Christoph Mäder le 11 septembre, à l’occasion de la Journée de l’économie.

Wildhaber est une «personnalité attachée à une conduite responsable des affaires et à une participation responsable au sein de la société», a déclaré le président en exercice Christoph Mäder, cité dans le communiqué.

Une élection qui réjouit Silvan Wildhaber:

«Je souhaite m’engager aux côtés des membres pour défendre les intérêts de toutes les petites, moyennes et grandes entreprises de tous les secteurs et convaincre la population de Suisse de soutenir leurs préoccupations».

Silvan Wildhaber est membre du Comité d’economiesuisse depuis 2014. En tant qu’entrepreneur à la tête de l’entreprise familiale Filtex AG depuis plus de 20 ans, «il sait l’importance de conditions-cadre fiables et compétitives pour les sociétés et leurs employés», écrit la faîtière.

Nouveau vice-président

Le Comité a par ailleurs élu à l’unanimité Nicolas Durand (44 ans) vice-président d’economiesuisse. La présidence compte à nouveau un représentant romand. Nicolas Durand est directeur de la Fondation Campus Biotech à Genève et fondateur de l’entreprise Abionic à Lausanne. Il est membre du Comité et du Comité directeur d’economiesuisse depuis 2022.

Eeconomiesuisse rassemble 100 associations de branche, 20 Chambres de commerce cantonales ainsi que des entreprises individuelles. Soit, au total, quelque 100 000 entreprises et 2 millions d’emplois dans toutes les branches. (tib/ats)