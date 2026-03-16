Silvan Wildhaber devient président d’economiesuisse
L'entrepreneur Silvan Wildhaber, âgé de 48 ans, est élu à l'unanimité nouveau président d'economiesuisse, a indiqué lundi la faîtière dans un communiqué. Il succèdera à Christoph Mäder le 11 septembre, à l’occasion de la Journée de l’économie.
Wildhaber est une «personnalité attachée à une conduite responsable des affaires et à une participation responsable au sein de la société», a déclaré le président en exercice Christoph Mäder, cité dans le communiqué.
Une élection qui réjouit Silvan Wildhaber:
Silvan Wildhaber est membre du Comité d’economiesuisse depuis 2014. En tant qu’entrepreneur à la tête de l’entreprise familiale Filtex AG depuis plus de 20 ans, «il sait l’importance de conditions-cadre fiables et compétitives pour les sociétés et leurs employés», écrit la faîtière.
Nouveau vice-président
Le Comité a par ailleurs élu à l’unanimité Nicolas Durand (44 ans) vice-président d’economiesuisse. La présidence compte à nouveau un représentant romand. Nicolas Durand est directeur de la Fondation Campus Biotech à Genève et fondateur de l’entreprise Abionic à Lausanne. Il est membre du Comité et du Comité directeur d’economiesuisse depuis 2022.
Eeconomiesuisse rassemble 100 associations de branche, 20 Chambres de commerce cantonales ainsi que des entreprises individuelles. Soit, au total, quelque 100 000 entreprises et 2 millions d’emplois dans toutes les branches. (tib/ats)