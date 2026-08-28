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MétéoSuisse utilise désormais l’IA pour anticiper les orages

Voici comment MétéoSuisse utilise l’IA pour prévoir les orages

Toutes les cinq minutes, une intelligence artificielle analyse les risques d’orage en Suisse. MétéoSuisse promet ainsi des alertes plus rapides et moins de fausses alarmes.
28.08.2026, 11:0028.08.2026, 11:00
Un important orage a frappé Changzhou.
Orages (image d'illustration)Image: X

Un algorithme avertit désormais les utilisateurs de l'application et du site MétéoSuisse des risques de grêle, de fortes pluies et de foudre. Selon la Confédération, le nouveau système permet de réduire les fausses alertes et de prévenir la population plus rapidement.

Après quatre ans de développement, le système a été mis en service cet été, indique MétéoSuisse jeudi dans un communiqué. Il analyse toutes les cinq minutes les données radar et de foudre pour l'ensemble de la Suisse et calcule la probabilité de grêle, de foudre ainsi que de fortes pluies pour l'heure à venir.

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C'est la première fois qu'un algorithme de Deep Learning est utilisé pour émettre des alertes. A partir d'un vaste ensemble de données d'entraînement, le système a appris comment les orages se déplacent et se développent au-dessus de la Suisse. Son entraînement, nécessitant beaucoup de temps de calcul, a eu lieu sur des supercalculateurs à Lugano.

Malgré l'utilisation de l'IA, la rigueur scientifique des météorologues reste essentielle, assure Météosuisse. Les connaissances et l'expertise des spécialistes sont en effet cruciales pour évaluer au mieux des situations météorologiques complexes, entre autres. (jah/ats)

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