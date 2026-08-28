De violents orages ont frappé la Suisse: voici ce qui nous attend désormais

De violents orages ont balayé le pays vendredi matin, provoquant des dégâts. Grêle, fortes pluies et rafales très violentes ont été enregistrées. On fait le point.

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De violents orages ont balayé la Suisse d'ouest en est vendredi matin. Rafales tempétueuses, grêle et fortes précipitations ont accompagné leur passage, provoquant des dégâts et des perturbations sur les routes et le réseau ferroviaire.

En Suisse romande, les vents ont été particulièrement violents. «A La Brévine, MétéoSuisse a mesuré une rafale à 121 km/h», indique l'Office fédéral de météorologie et de climatologie à watson. Des images consultées par notre rédaction montrent également un toit endommagé au coeur du village.



La Brévine, un toit touché 👇 Image: watson/rounshot

Les orages ont aussi apporté de la grêle. MétéoSuisse confirme à watson en avoir mesuré à différents endroits, notamment dans la région de Bienne. En progressant vers l'est, les intempéries ont visiblement continué à faire des dégâts. Le canton de Soleure a notamment été touché. A Niedergösgen, des images reçues par watson montrent des chutes de grêle. Même constat à Ennetbaden, en Argovie. A Bülach, dans le canton de Zurich, les grêlons observés sur des images transmises à watson atteignaient même la taille d'une balle de golf.

Bülach 👇 Image: watson

Image: watson

Image: watson

Des camions renversés et des trains interrompus

Les intempéries ont également compliqué les déplacements. Les CFF ont annoncé plusieurs interruptions de lignes en raison des conditions météorologiques. Le trafic a notamment été interrompu entre Bienne et Granges, entre Läufelfingen et Olten ainsi qu'entre Koblenz et Bad Zurzach. Un obstacle sur les voies a également perturbé la ligne entre Olten et Zofingue.

La circulation routière n'a pas été épargnée. Sur l'autoroute A1, près de la sortie de Baden en direction de Mägenwil, plusieurs camions ont été renversés durant les intempéries, rapporte Blick.

Le plus gros est passé, et maintenant?

Ces intempéries avaient été annoncées par MétéoSuisse, qui prévoyait vendredi matin l'arrivée d'un front orageux par le Jura, avec des précipitations localement abondantes et de fortes rafales jusque sur le Plateau. Des précipitations restent attendues en direction des Alpes, avant une accalmie progressive.

Les précipitations devaient ensuite davantage se concentrer en direction des Alpes. Au nord des Alpes, un régime d'averses est attendu dans l'après-midi, avant une accalmie progressive à partir de l'ouest en soirée.

En Valais, quelques précipitations parfois orageuses restent possibles dans l'après-midi et en soirée, avant une accalmie durant la nuit.

La suite devrait être bien plus tranquille. MétéoSuisse indique à watson que ces prochains jours devraient connaître un temps généralement beau, malgré quelques averses. Rien de comparable avec les violents orages de vendredi matin n'est attendu. (jah)