Trois personnes manquent toujours à l'appel dans les Grisons

Alors qu'une femme a été retrouvée vivante, trois personnes restaient portées disparues samedi dans les éboulis qui ont touché le Misox, dans les Grisons. Un tronçon de l'A13 a par ailleurs été emporté.

La femme, retrouvée vivante dans des éboulis dans le Misox, a été prise en charge à l’hôpital régional de Lugano samedi. Les trois personnes toujours ensevelies dans la région sont un couple et une femme âgée.

Les quatre personnes ont été ensevelies vendredi soir suite à une coulée de boue, de pierres et de matériaux divers qui a détruit trois maisons à Sorte, un quartier de Lostallo dans la vallée de la Mesolcina (Grisons italophones), a indiqué le commandant de la police cantonale. L’éboulement a eu lieu vendredi soir après d’incessantes pluies et de violents orages qui ont provoqué de fortes crues.

Tronçon de route effondré

Un tronçon de l’autoroute A13 entre Lostallo et Mesocco proche d'une rivière est impraticable. Un pont s'est effondré. L'Office fédéral des routes (OFROU) a mené une première évaluation de l'ouvrage après l'inondation. D'autres analyses suivront pour déterminer précisément les dégâts, a indiqué samedi un porte-parole de l'OFROU. Les travaux de réparation commenceront lundi si les circonstances le permettent.

L'OFROU n'est pas encore en mesure de préciser combien de temps durera la fermeture. Il ne suffira pas de «quelques jours» pour remettre la route en état, selon le porte-parole. La route allant de Roveredo au col du San Bernardino reste également barrée pour l'heure.

Chiens de sauvetage

Favorisés par un temps à nouveau ensoleillé, les recherches ont repris samedi matin tôt: des hélicoptères, des chiens de sauvetage et des secouristes ont été dépêchés sur les lieux. A Lostallo, une halle a été mise à disposition des personnes évacuées de leurs habitations, dont un grand nombre a été inondé par les cours d’eau en crue.

Nicola Giudicetti, le maire de Lostallo, a indiqué que quatre quartiers de son village ont été frappés par les éboulis qui, outre trois maisons, ont détruit un arrêt de bus et endommagé la station d’épuration des eaux. L’eau n’est donc actuellement pas potable à Lostallo et son quartier de Sorte de même que dans les villages voisins de Cabbiolo, Arabella et Norantola. Ces communes sont également privées d’électricité.

La présidente de la Confédération Viola Amherd s'est montrée bouleversée par l'ampleur des dégâts causés par les intempéries dans plusieurs régions de Suisse.

«Mes pensées vont à la population touchée» Viola Amherd sur X

