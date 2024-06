Le Valais toujours en alerte malgré la décrue

Niveau d'alarme et situation particulière maintenus en Valais

Keystone

Le Rhône et les cours d'eau latéraux ont entamé leur décrue. Mais une «vigilance accrue est nécessaire», indique samedi l’Organe cantonal de conduite (OCC) valaisan qui maintient le niveau d’alarme ainsi que la situation particulière.

Plus de «Suisse»

La situation s'est calmée au niveau du Rhône, a indiqué vers 15h Antoine Jacquod, adjoint de la cheffe de la sécurité civile et militaire.

«Ce qui nous fait très très souci, ce sont les vallées latérales, notamment celle de Zermatt, d'Anniviers et d'Hérens où le sol est très déstabilisé» Antoine Jacquod

Dans ces secteurs, plusieurs débordements et des laves torrentielles ont eu lieu le long des cours d'eau latéraux, dont la décrue est «très lente». L'OCC y redoute des glissements de terrain. La suite dépendra de la force des orages qui s'abattent actuellement, ajoute Antoine Jacquod.

Evacuation d'une soixantaine de personnes

Pour le Rhône, «le pic de la crue a été atteint après minuit dans la nuit de vendredi à samedi», a fait savoir l'OCC en matinée. Un débit de 819 m3 par seconde a par exemple été atteint à deux heures du matin à Branson. Si le fleuve a entamé sa décrue, «les débits restent très élevés».

D'autres régions du pays sont touchées 👇🏻 Plusieurs personnes portées disparues après des inondations aux Grisons

Le pont entre Chippis et Sierre a été fermé. «Nos ingénieurs sont sur place pour évaluer la situation», précise Antoine Jacquod. Une fois que le débit se sera calmé, «il s'agira d'aller récupérer les troncs qui sont charriés pour éviter d'autres dangers notamment sur le Léman», poursuit-il.

La plupart des 230 personnes qui ont dû être évacuées vendredi, majoritairement à Chippis, ont pu rentrer chez elles. «Actuellement, on compte 59 personnes évacuées sur l'ensemble du canton, selon les décomptes communiqués par les communes», relève Antoine Jacquod.

Toujours pas de train pour Zermatt

La ligne de chemin de fer ainsi que la route de et vers Zermatt sont restées fermées samedi après-midi, indique la compagnie Matterhorn-Gotthard-Bahn dans un communiqué. La ligne ferroviaire entre Viège et Täsch, en dessous de Zermatt, devrait rester fermée au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

Keystone

Les crues de la rivière Vispa ont affecté «massivement» la ligne à plusieurs endroits, de sorte que d'importants travaux de remise en état sont nécessaires. Actuellement, l'accent est mis sur la reprise du service ferroviaire entre Täsch et Zermatt dans les meilleurs délais, ajoute la compagnie.

Par ailleurs, selon le communiqué, l'exploitation du Gornergrat Bahn (GGB) a été suspendue vendredi après-midi en raison d'une coulée de boue. La galerie de protection Riffelbord a été touchée par une coulée de boue en aval de cette galerie. L'ampleur des dégâts n'est pas encore entièrement connue. L'exploitation restera suspendue au moins jusqu'à mardi.

Appel à la prudence

L'OCC appelle la population à limiter les déplacements, à ne pas s’approcher des cours d’eau, ne pas stationner sur les ponts et ne pas naviguer sur le Rhône et à l’embouchure du Léman et surtout à «se montrer patiente». Elle recommande aussi de renoncer à filmer ou photographier les événements et à se conformer strictement aux ordres des autorités.

Une pelle mécanique à l'oeuvre dans la Navizence, affluent du Rhône, à Chippis. Keystone

Plus de 300 personnes, dont 157 sapeurs-pompiers et une quarantaine d’astreints à la protection civile sont engagés.

Retour à la normale dans le Chablais vaudois

Dans le Chablais vaudois, le point le plus critique lié à la crue du Rhône a aussi été franchi dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi matin, la situation était en passe de se normaliser. La vigilance reste toutefois de mise. Aucun dégât matériel ou humain n'est à déplorer. (vz/ats)