Présidentielle 2022

Eric Zemmour se prépare à faire péter la présidentielle

Zemmour candidat à la présidentielle? C'est de plus en plus probable. L'éditorialiste français a confirmé récemment dans une longue interview qu'il réfléchissait à la possibilité de «passer de l'observation à l'action». D'autres éléments sont venus étayer ces derniers mois cette hypothèse.

Ce ne sont plus des ragots de salon, ce sont des faits. Eric Zemmour, l'éditorialiste réactionnaire le plus célèbre de France, se décrivant aussi comme gaulliste et bonapartiste, entretient le doute au sujet de sa possible candidature – explosive – à la présidence de 2022 et prépare le terrain à cet effet. Tout a commencé en janvier 2021. Magneto, Serge.

Ce n'est pas la première fois qu'on évoque une candidature de Zemmour à la présidentielle. La question lui avait été posée en 2017 et en …