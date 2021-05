L'accord-cadre plaît à une majorité des Suisses

Suisse

Bien qu'il s'agisse d'un sujet très technique et malgré les négociations qui s'éternisent, une majorité de la population suisse resterait favorable à l'accord-cadre avec l'Union européenne.

Ni la crise du coronavirus, ni les débats sans fin n'ont modifié durablement le point de vue de la population sur la politique européenne: une majorité des Suisses reste favorable à l'accord-cadre que la Confédération négocie avec l'UE depuis 2014. C'est ce que révèle un sondage de l'institut gsf.bern.

Quelques chiffres:

64% des personnes interrogées diraient «oui» ou «plutôt oui» à l'accord en cas de référendum.

Le niveau d'approbation est le même que celui de l'année dernière.

54% continuent à estimer que les accords bilatéraux présentent surtout des avantages, 16% seulement y voient plus d'inconvénients.

Le groupe des personnes «certaines» de leur soutien à l'accord institutionnel s'est réduit, passant de 22% en 2020 à 15% en mars et avril de cette année.

Du côté des arguments, l'accès de la Suisse aux programmes de recherche et de formation, l'accès aux marchés d'exportation ainsi que la mobilité sont considérés comme les éléments positifs les plus importants de l'accord. Comme en 2020, ils obtiennent un taux d'approbation compris entre 80 et 90%.

Toutefois, 60% des personnes interrogées craignent que les accords bilatéraux avec l'UE ne deviennent obsolètes et que la Suisse perde de son importance en tant que site économique. (ats)

