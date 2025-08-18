Vacances en Crimée: les touristes russes subissent les conséquences de la guerre en Ukraine. Image: AP / dpa / dpa / Imago, montage watson

Ces Russes «risquent leur vie» pour des vacances

L'Ukraine attaque régulièrement la Crimée annexée. Les touristes russes continuent néanmoins d'y passer leurs vacances, malgré d'importantes restrictions.

Julian Alexander Fischer / t-online

Plus de «International»

Un article de

Les beaux jours riment en général avec vacances, et beaucoup refusent d'y renoncer, même si leur pays est en guerre. Chaque été, de nombreux touristes russes séjournent ainsi dans la péninsule annexée de Crimée, bien que celle-ci soit régulièrement la cible d'attaques ukrainiennes.

Des touristes pas inquiétés par la guerre

Ces jours-ci, les touristes qui débarquent dans la région pourraient bien voir leur séjour gâché. Car à cause des attaques, le pont vers la Crimée ferme régulièrement durant des heures. Et les conditions dans les embouteillages sont apparemment critiques pour ceux qui doivent prendre leur mal en patience.

Les problèmes de circulation se seraient multipliés ces dernières semaines, l'Ukraine ayant intensifié ses offensives contre des installations militaires de la péninsule. Selon des observateurs, des missiles antiaériens tombent régulièrement et des explosions résonnent çà et là.

Un panneau d'avertissement devant le pont de Crimée, car de longs embouteillages y sont souvent enregistrés. Image: Imago

Le pont lui aussi pris pour cible

Conséquence: le Kremlin a fermé le point de passage névralgique à plusieurs reprises. Il relie la ville de Kertch en Crimée à Taman dans la région russe de Krasnodar. L'ouvrage a été inauguré en 2018, après l'annexion, contraire au droit international, de la Crimée par la Russie. Avec ses 19 kilomètres, il s'agit du plus long pont d'Europe et Vladimir Poutine en a fait l'un de ses succès les plus prestigieux.

Le pont de Crimée a été à plusieurs reprises la cible d'attaques, comme ici en octobre 2022. Image: Uncredited/AP/dpa/dpa

Le pont lui-même a également été visé à plusieurs reprises. Il a été fortement endommagé en octobre 2022, puis à nouveau touché en juillet 2023 et juin 2025. Il continue néanmoins d'être très fréquenté, en particulier durant la période estivale.

Cette année, l'intérêt des vacanciers russes s'est encore accru, même si les plages de la région de Krasnodar sont fortement polluées après l'accident d'un pétrolier dans le détroit de Kertch. Impossible pour l'heure d'y passer ses vacances.

Un boom touristique malgré les explosions

De nombreux Russes se rabattent donc sur la Crimée, où les opérations ukrainiennes ne semblent guère déranger les touristes. Une habitante a déclaré au Novaya Gazeta Europe:

«Les détonations ne sont pas très fortes, et elles sont devenues normales»

«On n'y prête presque plus attention. Les gens s'y sont habitués, et les visiteurs continuent d'affluer.»

Des gens sont allongés sur la plage en Crimée. En arrière-plan, des explosions retentissent dans une base militaire russe. Image: STRINGER / reuters

La Crimée fait aussi face à la marée noire du récent incident pétrolier. Les autorités tentent certes de la dissimuler, mais on observe régulièrement des résidus sur les plages. La police a ainsi arrêté le blogueur Yuri Osarowski pour avoir publié sur Telegram des photos de rochers recouverts de pétrole. Valentina, autre habitante de Crimée, a expliqué à Novaya Gazeta Europe:

«Les gens ne s'inquiètent plus des drones. Leur principale préoccupation, c'est d'avoir de l'eau propre»

Mais comme les autorités donnent l'impression que la catastrophe a épargné la région, les prix des nuitées augmentent considérablement, malgré la guerre. La Criméenne l'avait prédit au printemps:

«La saison devrait être plutôt bonne. Les Russes ne se laissent pas facilement effrayer»

A l'époque déjà, tous les hébergements affichaient complet et le secteur connaissait une forte croissance. Un peu partout, des commerces ouvrent leurs portes et bon nombre d'habitants tentent de tirer profit de cette situation.

L'accès, un point critique

La population locale rencontre toutefois des difficultés croissantes en termes d'accès. Car même si les touristes russes ne semblent pas s'inquiéter outre mesure des attaques, celles-ci impactent tout de même grandement leur expérience, en particulier à l'arrivée et au départ. Car la Russie ferme régulièrement le pont, parfois pendant plus de cinq heures.

Résultat: de longs embouteillages. Une file de voitures de 41 kilomètres ou 7000 véhicules en attente a été atteinte à certains points de blocage, selon des témoins. A cela s'ajoute l'attitude de la Russie à l'entrée du pont.

Embouteillage devant le pont de Crimée: les répercussions sont importantes sur les voyageurs. Image: Imago

Depuis fin janvier, la traversée n'est possible qu'après un contrôle d'identité. Même sans blocages complets ni attaques ukrainiennes, la circulation est quasiment toujours difficile.

Et cela intensifie la frustration des gens, car Moscou ne fait pas grand-chose pour soulager l'attente. Beaucoup d'automobilistes souffrent ainsi de la chaleur, véritable calvaire lorsqu'il faut rester des heures dans un habitacle. Enfin, l'approvisionnement en eau demeure insuffisant.

Des toilettes sales et des risques

Quand distribution d'eau il y a, seuls ceux qui patientent depuis plus d'une heure et demie en reçoivent. Cela ne suffit apparemment pas selon un sujet de Krym.Realii, le service local de radio.

Autre souci: les toilettes. Un site de voyage met en garde:

«Allez-y tant que vous le pouvez, car le seul tronçon de route équipé se situe à proximité des points de contrôle.»

Même lorsqu'il y en a, leur état est si déplorable que beaucoup de personnes préfèrent les éviter, selon la même source.

Un Criméen a raconté son trajet retour à Krym.Realii, et l'a qualifié de «véritable enfer». Il est resté quatre heures dans les embouteillages devant le pont et a dû utiliser une bouteille en plastique pour faire pipi. Il ne comprend pas vraiment les touristes:

«Je ne supporte tout simplement pas que l'on puisse mettre en danger sa santé et sa vie, ainsi que celles de ses enfants, en venant en Crimée, où les explosions sont quotidiennes, tout comme les coups de chaleur dans les files pour traverser le pont.»

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)