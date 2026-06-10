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Grève SNCF et G7 désorganisent les liaisons Genève–France

Le G7 complique encore davantage le trafic ferroviaire genevois

Les voyageurs du bassin lémanique doivent composer avec une double menace: la grève SNCF et les restrictions liées au G7.
10.06.2026, 11:3010.06.2026, 11:30

La grève des cheminots en France perturbe aussi le trafic ferroviaire en Suisse. Deux TGV entre Genève et Paris sont supprimés mercredi. Dès jeudi, les restrictions liées au sommet du G7 à Evian viendront s’ajouter aux perturbations déjà en cours.

Le mouvement social annoncé en France réduit fortement l’offre ferroviaire. Selon les prévisions, environ deux TGV sur trois circuleront et un Intercités sur deux sera assuré, tandis que le trafic régional est jugé «fortement perturbé».

epa13027776 Commuters walk along the platform at Gare de Lyon train station during an SNCF strike in Paris, France, 10 June 2026. Unions called for a national day of protest and a 24-hour strike to op ...
Le G7 s'ajoute à la grève SNCF et complique les déplacements.Image: EPA

Les liaisons TGV entre Genève et Paris sont directement touchées. Le train au départ de Paris, vers midi mercredi, à destination de Genève est supprimé mercredi, tout comme celui quittant Genève en fin d'après-midi pour Paris.

Le Léman Express également impacté

Le Léman Express est également impacté, avec un trafic restreint en France mercredi jusqu’à minuit, indiquent les CFF. Les voyageurs sont invités à consulter les sites et applications des CFF et de la SNCF pour vérifier leurs correspondances.

Dès jeudi, de nouvelles perturbations liées au sommet du G7 à Evian s’ajouteront. Entre le 10 juin et le 18 juin , les circulations du Léman Express et des TER seront interrompues entre Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains, avec des autocars mis en place en remplacement.

Là encore, les CFF recommandent de consulter l'horaire en ligne avant chaque voyage tandis que les autorités genevoises pourraient annoncer de nouvelles mesures au fil des événements, a encore précisé mercredi Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF à Keystone-ATS. (jah/ats)

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