Appel de la gauche pour accueillir les réfugiés afghans



Le PS, les Verts et AsyLex, une association qui aide au droit d'asile en Suisse, ont remis vendredi à la Chancellerie fédérale un appel réclamant un refuge pour celles et ceux qui fuient l'Afghanistan.

Un appel ayant rassemblé 41 547 signatures, demande «un statut de séjour sûr et permanent» pour les Afghans vivant en Suisse. Le Conseil fédéral doit en outre faire «tout son possible» pour que leurs familles puissent les rejoindre et accueillir 10 000 personnes vulnérables supplémentaires et sortir «de sa politique au compte-gouttes».

«La réaction d’attentisme et d’accueil au compte-gouttes des deux ministres PLR au Conseil fédéral n’est pas en phase»

Pour les organisations à l'origine de l'initiative, le nombre de signatures recueillies en quelques jours «témoigne du choc de la population suisse face à la situation effroyable que traverse» l'Afghanistan.

«Pas déraisonnable»

Pour Ada Marra, conseillère nationale, l’appel remis vendredi n’a rien de déraisonnable: il ne menace pas la sécurité de la Suisse et ne met pas sous pression le système d'asile.

«Nous avons la capacité d’accueil (...) en 2019, il y a eu 14 269 demandes d’asile et 11 000 en 2020. Il s'agit des chiffres les plus bas depuis 2007»

Amnesty International se fait entendre

Pour Amnesty International (AI), la position du Conseil fédéral consistant à n'accueillir que les Afghans employés par Berne et leur famille, soit environ 230 personnes, est «intenable compte tenu de la crise sur place, de la brutalité et du mépris total des droits humains du précédent régime taliban».

Amnesty International demande au gouvernement d'accueillir «un nombre important de réfugiés en provenance de ce pays». La Suisse ne peut pas se contenter d'aider les pays voisins de l'Afghanistan et les autres Etats de la région à accueillir les réfugiés afghans par le biais de l'aide humanitaire. (sda/ats)